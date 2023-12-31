Advertisement
SPORT LAIN

Legenda UFC Sebut Pukulan Francis Ngannou Paling Menyakitkan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |01:28 WIB
Legenda UFC Sebut Pukulan Francis Ngannou Paling Menyakitkan
Pukulan Francis Ngannou disebut paling menyakitkan (Foto: Instagram/@francisngannou)
A
A
A

LEGENDA UFC, Alistair Overeem, mengakui pukulan Francis Ngannou paling menyakitkan. Apalagi, dia menderita kekalahan telak dari petarung asal Kamerun itu.

Overeem mencatatkan rekor 47 kemenangan dan 19 kali kalah sepanjang kariernya di Mixed Martial Arts (MMA). Sebanyak 12 kemenangan di antaranya didapatkannya saat tampil di UFC.

Tyson Fury berduel dengan Francis Ngannou (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)

Petarung yang saat ini berusia 43 tahun itu terkenal karena sejumlah kemenangan mutlak yang didapatkannya selama di UFC. Beberapa kemenangan yang terkenal di antaranya saat menumbangkan Brock Lesnar, Frank Mir, Fabricio Werdum, dan Sergei Pavlovich.

Overeem menderita 15 kekalahan knockout saat kariernya sedang tinggi-tingginya. Beberapa petarung yang pernah mengalahkannya adalah Stipe Miocic, Chuck Liddell, Mark Hunt, dan Vitor Belfort.

Namun, saat ditanya siapa petarung dengan tinju yang paling menyakitkan baginya, Overeem tidak menyebutkan nama-nama legenda di atas. Dia malah menyebut nama Ngannou!

