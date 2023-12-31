Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pesan Andrea Dovizioso kepada Francesco Bagnaia: Hiraukan Marc Marquez!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |06:00 WIB
Pesan Andrea Dovizioso kepada Francesco Bagnaia: Hiraukan Marc Marquez!
Andrea Dovizioso bicarakan persaingan Francesco Bagnaia di MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)
MANTAN pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso memiliki pesan untuk Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) untuk musim 2024. Ia menilai Bagnaia harus fokus kepada dirinya sendiri tak tak terpengaruh dengan hadirnya Marc Marquez di Ducati.

Ya, seperti yang diketahui Marquez akan membela tim satelit Ducati, Gresini Ducati di MotoGP 2024. Ia pindah dari Repsol Honda yang sudah dibelanya sejak naik ke kelas MotoGP untuk bisa tampil kompetitif lagi.

Sebab dalam beberapa musim terakhir, Marquez yang memang kesulitan pulih dari cedera tampak tak bisa berbicara banyak di MotoGP. Motor Honda dianggap tak kuat seperti dulu dan kini kalah saing dengan Ducati.

Tidak heran jika pada akhirnya Marquez pindah ke tim yang memiliki motor terkuat di MotoGP saat ini. Kini banyak yang penasaran dengan penampilan Marquez di MotoGP 2024 nanti.

Marc Marquez jajal motor Ducati

Sejauh ini, Marquez sukses mencuri perhatian karena mampu tampil cepat di tes pascamusim MotoGP 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Ia yang baru menjajal motor Desmosedici sukses menempati posisi keempat di tes tersebut.

Marquez menjadi pembalap Ducati tercepat kedua di sesi tes Valencia itu, hanya kalah dari Marco Bezzecchi (Mooney VR46) yang berada di urutan kedua. Akibat hasil itu, banyak perhatian tertuju kepada Marquez, termasuk Bagnaia.

