Peringatkan Marc Marquez, Andrea Dovizioso Singgung Jorge Lorenzo yang Kepayahan di Ducati

LEGENDA MotoGP, Andrea Dovizioso, memperingatkan Marc Marquez pindah ke Ducati tak semudah yang dibayangkan. Dia lantas merujuk pada penampilan Jorge Lorenzo yang bisa dikatakan terpuruk pada MotoGP 2017 dan 2018.

The Baby Alien memutuskan hengkang ke Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati Desmosedici GP pada MotoGP 2024. Marquez rela meninggalkan Repsol Honda yang sudah dibelanya sejak 2013 demi mendapat lagi perasaan tampil kompetitif.

Kuat dugaan, kepindahan Marquez tak terlepas dari performa motor Ducati Desmosedici GP yang mendominasi MotoGP dalam tiga musim terakhir. Pria asal Spanyol itu memang ingin bisa merasakan lagi bertarung di baris depan untuk memperebutkan kemenangan.

Kepindahan Marquez dari Honda juga membuat penggemar serta Dovizioso penasaran. Namun, dia mengingatkan mantan rivalnya itu, berpindah motor tidak semudah yang dibayangkan, seperti yang menimpa Lorenzo.

"Jorge tiba di Ducati, berpikir dia akan menghancurkan segalanya, tetapi pada akhirnya tidak seperti itu," papar Dovizioso, dikutip dari Crash, Sabtu (30/12/2023).

"Mari kita tunggu saja. Saya benar-benar penasaran," imbuh pria asal Italia itu.