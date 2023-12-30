Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Peringatkan Marc Marquez, Andrea Dovizioso Singgung Jorge Lorenzo yang Kepayahan di Ducati

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |21:46 WIB
Peringatkan Marc Marquez, Andrea Dovizioso Singgung Jorge Lorenzo yang Kepayahan di Ducati
Marc Marquez mendengarkan saran dari teknisi Ducati di garasi tim Gresini Racing (Foto: Twitter/@GresiniRacing)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Andrea Dovizioso, memperingatkan Marc Marquez pindah ke Ducati tak semudah yang dibayangkan. Dia lantas merujuk pada penampilan Jorge Lorenzo yang bisa dikatakan terpuruk pada MotoGP 2017 dan 2018.

The Baby Alien memutuskan hengkang ke Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati Desmosedici GP pada MotoGP 2024. Marquez rela meninggalkan Repsol Honda yang sudah dibelanya sejak 2013 demi mendapat lagi perasaan tampil kompetitif.

Marc Marquez melaju di Sirkuit Ricardo Tormo dengan motor Ducati Desmosedici GP23 (Foto: Twitter/@MotoGP)

Kuat dugaan, kepindahan Marquez tak terlepas dari performa motor Ducati Desmosedici GP yang mendominasi MotoGP dalam tiga musim terakhir. Pria asal Spanyol itu memang ingin bisa merasakan lagi bertarung di baris depan untuk memperebutkan kemenangan.

Kepindahan Marquez dari Honda juga membuat penggemar serta Dovizioso penasaran. Namun, dia mengingatkan mantan rivalnya itu, berpindah motor tidak semudah yang dibayangkan, seperti yang menimpa Lorenzo.

"Jorge tiba di Ducati, berpikir dia akan menghancurkan segalanya, tetapi pada akhirnya tidak seperti itu," papar Dovizioso, dikutip dari Crash, Sabtu (30/12/2023).

"Mari kita tunggu saja. Saya benar-benar penasaran," imbuh pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement