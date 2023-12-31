Cara Cerdik Lewis Hamilon Lewatkan Hari Tes di F1: Pura-Pura Sakit

BRACKLEY – Pembalap Mercedes-AMG Petronas, Lewis Hamilton, membuat pengakuan yang mencenangkan. Dia terang-terangan mengaku sering berpura-pura sakit untuk melewatkan hari tes bersama timnya di F1.

Hamilton memang telah lama menyatakan ketidaksukaannya terhadap tes F1. Pasalnya, dia hanya mendapat kesenangan sedikit saja ketika harus berkendara tanpa henti hingga ratusan lap tanpa adanya persaingan kompetitif.

Sikap anti-pengujiannya itu pun kini nampak semakin jelas. Hal itu diketahui setelah Mercedes mengunggah cuplikan dari pembicaraan tim di akhir musim 2023 lalu ketika berada di markas mereka di Brackley dan Brixworth dalam saluran Youtube resmi mereka.

Dalam video tersebut Hamilton terlihat berbicara dengan sekelompok kru Mercedes bersama kepala timnya, Toto Wolff dan pembalap cadangan mereka, Mick Schumacher. Sementara rekan setimnya, George Russel tidak hadir.

Wolff pun mengungkapkan bahwa Russel berhalangan hadir dalam kesempatan itu. Sebab, pembalap asal Inggris itu sedang sakit.

“George benar-benar sakit. Dia absen bukan karena berpura-pura sakit,” kata Wolff seperti dilansir dari PlanetF1, Minggu (31/12/2023).