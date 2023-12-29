Lewis Hamilton Tak Pilih Max Verstappen sebagai Pembalap F1 Terbaik di 2023

SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, para pembalap akan memilih siapa pembalap terbaik di F1 2023. Hasilnya pun tak mengejutkan dengan jagoan Red Bull Racing sekaligus sang juara, Max Verstappen, menjadi pemenangnya.

Tentu tak mengherankan Verstappen dipilih oleh pembalap lainnya sebagai yang terbaik di F1 2023. Sebab, dia tampil sangat dominan dengan memenangkan 19 balapan dari 22 seri yang ada.

Pembalap asal Belanda itu pun menjadi juara dunia selama tiga musim berturut-turut. Bahkan, ini juga menjadi kali ketiga secara beruntun dirinya dinobatkan sebagai pembalap terbaik oleh para pembalap lainnya di F1.

Bintang Mercedes-AMG Petronas, Lewis Hamilton, berada di tempat kedua. Lalu, Fernando Alonso duduk di peringkat ketiga.

Sementara itu, pembalap andalan McLaren, Lando Norris, mengamankan tempat keempat di atas duo Ferrari, Charles Leclerc dan Carlos Sainz. Sementara Alex Albon, Oscar Piastri, Pierre Gasly dan Sergio Perez menempati urutan tujuh hingga 10.

Sebagai informasi, pemilihan 10 pembalap terbaik tersebut sendiri dilakukan lewat pemungutan suara secara rahasia. Mereka diizinkan untuk memilih sendiri berdasarkan penilaian pribadi.

Pembalap yang memberikan suara memilih 10 pembalap terbaik di musim tersebut, dengan pembalap di urutan pertama mendapat 25 poin. Sedangkan yang ada di peringkat ke-10 hanya memperoleh satu poin saja.