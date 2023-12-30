Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Red Sparks Menelan Kekalahan dari Pink Spider di Liga Voli Korea 2023/2024

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |11:11 WIB
Red Sparks Menelan Kekalahan dari Pink Spider di Liga Voli Korea 2023/2024
Megawati Hangestri ketika tampil untuk Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Pertandingan Liga Voli Korea 2023/2024 pekan ini tampaknya tak terlalu mempengaruhi peringkat klasemen. Lantaran Red Sparks harus menelan kekalahan dari Pink Spider di putaran ke-4 yang di gelar pada Kamis (28/12/2023) kemarin di Chungmu Gymnasium, Daejeon.

Red Sparks bermain dengan hati-hati sebab pemain asing mereka, Giovanna Milana yang berada diposisi starter tak bisa bermain dan digantikan oleh Lee So Young. Mulai dari set pertama Red Sparks tampak bisa mengungguli Pink Spider, namun sampai pada akhir permainan Pink Sider mengambil alih posisi dan unggul dengan 1 poin.

Megawati Hangestri

Red Sparks memang tampil cukup percaya diri di awal permainan, namun Pink Spider juga pantang untuk dikalahkan dan terus membalikkan keadaan. Megawati nampaknya kurang produktif bermain di laga ini hingga Pink Spider seperti sudah bisa membaca serangannya.

Megawati menghasilkan poin terendah yaitu hanya 11 poin, dibanding rekannya, Lee So Young dengan raihan 14 angka. Meski menggantikan Giovanna, performa dari Lee So Young cukup untuk menggiring pada kemenangan.

Hasil minor yang diperoleh Red Sparks ini menambah daftar kekalahan Red Sparks usai kalah berturut turut selama tiga putaran lalu. Sejumlah strategi pun telah disusun kembali oleh sang pelatih, Ko Hee Jin untuk membuat timnya kembali pada jalur kemenangan.

