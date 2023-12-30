Motivasi yang Bikin Viktor Axelsen Selalu Ingin Jadi yang Terbaik di Dunia Bulutangkis

DUBAI – Pemain tunggal putra bulutangkis nomor satu dunia, Viktor Axelsen, mengungkapkan motivasi yang membuat dirinya selalu ingin menjadi yang terbaik di dunia bulutangkis meski sudah meraih begitu banyak kesuksesan. Dia mengatakan bahwa dia penasaran sejauh mana dia bisa meraih prestasi di dunia tepuk bulu sehingga tak akan ada penyesalan setelah pensiun nanti.

Tak dapat dipungkiri bahwa Axelsen merupakan salah satu tunggal putra terbaik sepanjang sejarah bulutangkis dunia. Buktinya, dia telah menduduki peringkat satu dunia dengan total selama 160 pekan di mana dia melakukannya secara berturut-turut dalam 109 pekan sejak 28 September 2017 hingga pekan ini, 26 Desember 2023.

Sampai akhir tahun 2023 ini, total sudah 27 gelar diraihnya dari ajang BWF Super Series dan World Tour. Pada tahun ini saja, bintang asal Denmark itu sukses mengantongi enam titel dari pegelaran BWF World Tour termasuk menjuarai BWF World Tour Finals 2023. Belum lagi dengan medali emas Olimpiade Tokyo 2020 yang didapatnya pada 2021 silam.

Kendati sudah meraih kesuksesan secemerlang itu, pemain berusia 29 tahun itu masih punya motivasi yang tinggi untuk mendapatkan lebih banyak gelar. Dia tetap berada di level permainan terbaiknya saat menutup tahun ini dengan gelar juara BWF World Tour Finals 2023, yang membuatnya mencatatkan hattrick naik podium pertama turnamen penutup tahun sekaligus menjadi pemain tersukses yang meraihnya dengan raihan lima gelar.

Lantas apa yang membuatnya tetap termotivasi untuk menjadi versi terbaiknya selama ini? Axelsen pun menjawab pertanyaan tersebut yang diberikan fansnya dalam sesi tanya jawab di Instagram stories-nya, pada Jumat (29/12/2023).

Pemain berpostur 194,5 cm itu mengungkapkan bahwa dirinya tetap termotivasi karena ingin melihat sejauh mana dia bisa meraih kesuksesan di dunia bulutangkis. Pasalnya, dia ingin hidup tenang setelah gantung raket nanti tanpa adanya penyesalan mengenai kariernya di dunia bulu tangkis.