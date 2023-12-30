Marc Marquez Soroti Penurunan Pamor MotoGP yang Kini Kalah dari F1

MARC Marquez soroti penurunan pamor MotoGP yang kini kalah dari F1. Sang juara dunia MotoGP enam kali tersebut mengakui bahwa F1 memang lebih unggul pada saat ini.

Pada dekade 2010-an, MotoGP mendominasi perhatian para pencinta motorsport. Terutama, karena persaingan sengit antara Valentino Rossi dan Marc Marquez sepanjang dekade tersebut.

Jorge Lorenzo juga sempat membumbui persaingan gelar juara dunia. Kini, persaingan telah bergeser kepada orang-orang baru.

Francesco Bagnaia telah mendominasi MotoGP dalam dua musim terakhir. Sementara itu, Marc Marquez tak pernah lagi bersaing untuk gelar juara dunia, semenjak mengalami cedera parah pada 2020.

F1 nampak lebih disukai oleh para penggemar motorsport pada saat ini. Terlepas dari dominasi absolut Max Verstappen dan Red Bull Racing, Marc Marquez mengakui bahwa F1 lebih laris daripada MotoGP.