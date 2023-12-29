Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Casey Stoner Puji Keputusan Marc Marquez Hindari Pensiun Dini dari MotoGP

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |20:15 WIB
Kisah Casey Stoner Puji Keputusan Marc Marquez Hindari Pensiun Dini dari MotoGP
Marc Marquez dan Casey Stoner (Foto: MotoGP)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Casey Stoner, memuji keputusan Marc Marquez yang menghindari pensiun dini di tengah situasi sulit yang dialaminya. Menurutnya, langkah tersebut bukanlah sesuatu yang mudah bagi seorang pembalap.

Seperti diketahui, Marc Marquez mengalami penurunan performa akibat cedera serius pada lengannya. Situasi itu membuat The Baby Alien tak mampu lagi bersaing di lintasan.

 

Meski demikian, juara dunia enam kali MotoGP itu enggan untuk pensiun. Kegigihan Marc Marquez untuk terus bersaing di kelas utama itulah yang mendapat pujian dari banyak orang, termasuk dari Casey Stoner.

"Jika Anda tidak menikmatinya, mengapa Anda mempertaruhkan segalanya? Jika Marc menikmati balapannya, dia tidak akan mau mengambil risiko dengan sia-sia," ujar Stoner dilansir dari laman Crash, Jumat (29/12/2023).

 BACA JUGA:

“Penting baginya untuk mendapatkan kembali kesenangan itu. Temukan alasan untuk bangun di pagi hari, latih diri Anda, melewati semua cedera ini, tarik diri Anda kembali," ujarnya lagi.

“Orang-orang melihatnya dari luar. Namun sangat sulit ketika segala sesuatunya melawan Anda, tubuh Anda tidak ingin melakukan sesuatu, tetapi Anda memaksakannya, ada yang harus dikorbankan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
