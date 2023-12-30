Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Bos Red Bull Racing Pesimis Bisa Ulangi Kejayaan Musim Lalu

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |01:03 WIB
Bos Red Bull Racing Pesimis Bisa Ulangi Kejayaan Musim Lalu
Red Bull Racing tak yakin Max Verstappen bisa ulangi kejayaan musim depan (Foto: F1)
MILTON KEYNES – Kepala Tim Red Bull Racing, Christian Horner, tak yakin timnya dan Max Verstappen bisa mengulangi kejayaan di F1 2023 lagi di masa depan. Sebab menurutnya, mereka telah mencapai level yang fenomenal dari segala sisi sehingga akan sulit untuk melakukannya lagi.

Ya, kombinasi Red Bull dan Verstappen telah memecahkan banyak rekor selama F1 2023. Dengan ditambah bantuan Sergio Perez, mereka sukses mempertahankan gelar juara konstruktor dan pembalap.

Sebagai tim pabrikan, Red Bull memenangkan 21 dari 22 Grand Prix, melampaui rekor Mercedes pada 2016 silam ketika memenangkan 19 dari 21 balapan. Dengan tingkat keberhasilan mencapai 95,5 persen, tim yang bermarkas di Milton Keynes itu juga mengalahkan rekor McLaren yang berada di angka 93,8 persen kala memenangkan 16 dari 17 balapan pada musim 1988.

Sedangkan Verstappen juga telah membukukan banyak prestasi luar biasa. Yang paling menonjol adalah rekor kemenangan terbanyak dalam satu musim, yakni 19 kali menang, yang mengalahkan rekor terbaik atas namanya sendiri dengan 15 kemenangan pada F1 2022 lalu.

Selain itu, bintang asal Belanda tersebut, juga menorehkan rekor baru untuk jumlah kemenangan berturut-turut, yakni 10 balapan dan persentase kemenangan tertinggi dalam satu musim yang berada di angka 86,36 persen. Dia mengalahkan rekor terbaik sebelumnya sebesar 75 persen yang dibuat oleh Alberto Ascari pada 1952.

Alhasil, Horner merasa Red Bull kini mungkin telah mencapai puncak terbaik dalam karier mereka sebagai tim balap F1. Pasalnya, apa yang telah mereka raih di musim 2023 benar-benar fenomenal dari segala sisi yang ada.

