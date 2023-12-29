Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Monster Energy Yamaha Yakin Bisa Lebih Kompetitif di MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |02:02 WIB
Monster Energy Yamaha Yakin Bisa Lebih Kompetitif di MotoGP 2024
Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo di MotoGP 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LESMO – Monster Energy Yamaha yakin bisa tampil lebih kompetitif di MotoGP 2024 mendatang. Manajer tim, Massimo Meregalli mengatakan pihaknya akan lebih agresif untuk kembali ke persaingan gelar.

Seperti diketahui, MotoGP 2023 menjadi musim yang berat bagi Yamaha. Pabrikan garputala mengakhiri musim finis peringkat keempat klasemen konstruktor. Yamaha bahkan hanya mampu meraih tiga podium tanpa kemenangan.

 

Tidak hanya itu, duet Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli juga gagal masuk ke papan atas klasemen akhir MotoGP 2023. Quartararo finis di posisi ke-10, sementara Morbidelli berakhir pada urutan ke-13 klasemen.

Menyusul hasil negatif pada musim lalu, Meregalli menegaskan Yamaha harus berbenah untuk MotoGP 2024. Meregalli menjelaskan perubahan ini akan berfokus pada metode kerja yang akan dilakukan oleh Yamaha

 BACA JUGA:

“Yamaha harus mengubah metode kerja, tidak hanya saya yang mengatakannya, bos pengembangan juga mengatakannya,” kata Meregalli dikutip dari Motosan.

“Setahun terakhir ini Yamaha telah mengubah cara kerjanya dari tahun lalu, terus berubah dan akan berubah. Kami mungkin akan lebih agresif, meski dalam pengujian kami tidak menguji komponen baru,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement