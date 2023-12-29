Monster Energy Yamaha Yakin Bisa Lebih Kompetitif di MotoGP 2024

LESMO – Monster Energy Yamaha yakin bisa tampil lebih kompetitif di MotoGP 2024 mendatang. Manajer tim, Massimo Meregalli mengatakan pihaknya akan lebih agresif untuk kembali ke persaingan gelar.

Seperti diketahui, MotoGP 2023 menjadi musim yang berat bagi Yamaha. Pabrikan garputala mengakhiri musim finis peringkat keempat klasemen konstruktor. Yamaha bahkan hanya mampu meraih tiga podium tanpa kemenangan.

Tidak hanya itu, duet Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli juga gagal masuk ke papan atas klasemen akhir MotoGP 2023. Quartararo finis di posisi ke-10, sementara Morbidelli berakhir pada urutan ke-13 klasemen.

Menyusul hasil negatif pada musim lalu, Meregalli menegaskan Yamaha harus berbenah untuk MotoGP 2024. Meregalli menjelaskan perubahan ini akan berfokus pada metode kerja yang akan dilakukan oleh Yamaha

BACA JUGA:

“Yamaha harus mengubah metode kerja, tidak hanya saya yang mengatakannya, bos pengembangan juga mengatakannya,” kata Meregalli dikutip dari Motosan.

“Setahun terakhir ini Yamaha telah mengubah cara kerjanya dari tahun lalu, terus berubah dan akan berubah. Kami mungkin akan lebih agresif, meski dalam pengujian kami tidak menguji komponen baru,” sambungnya.