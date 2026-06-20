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Hasil Kualifikasi MotoGP Republik Ceko 2026: Ai Ogura Amankan Pole Position, Marc Marquez Gagal Tembus 3 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |16:54 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Republik Ceko 2026: Ai Ogura Amankan Pole Position, Marc Marquez Gagal Tembus 3 Besar
Pembalap Tim Trackhouse Aprilia, Ai Ogura. (Foto: Instagram/aiogura79)
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BRNO – Pembalap Tim Trackhouse Aprilia, Ai Ogura membuat kejutan dengan berhasil menjadi yang tercepat di Kualifikasi MotoGP Republik Ceko 2026. Ogura sukses meraih pole position usai menjadi yang tercepat di Sirkuit Brno, Ceko, pada Sabtu (20/6/2026) sore WIB.

Sementara itu, Marc Marquez harus puas berada di posisi kelima dalam sesi kualifikasi tersebut. Rider Ducati Lenovo itu gagal menembus tiga besar usai kalah bersaing dengan Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) yang menempati posisi kedua, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di urutan ketiga, dan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di tempat keempat.

1. Jorge Martin dan Morbidelli Lolos dari Q1

Sebanyak 12 pembalap terlebih dahulu harus berjibaku di sesi Kualifikasi 1 (Q1) yang berlangsung selama 15 menit. Mereka semua saling sikut demi memperebutkan dua posisi teratas agar bisa melanjutkan perjuangan ke babak Kualifikasi 2 (Q2) guna bersaing dalam perebutan pole position.

Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, langsung melesat di barisan terdepan pada awal sesi Q1. Sementara itu, posisi kedua sempat ditempati oleh pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Vinales.

Jorge Martin pun mampu mempertahankan performa impresifnya hingga sesi berakhir sehingga berhak melaju ke Q2. Ia ditemani oleh pembalap Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli, yang sukses mengamankan posisi kedua di detik-detik terakhir.

Marc Marquez (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez (Foto: Ducati Corse)

2. Sengitnya Perebutan Posisi Terdepan di Q2

Memasuki sesi Q2, Ai Ogura langsung menggebrak dan berada di barisan terdepan pada awal sesi. Di posisi kedua, ia ditempel ketat oleh pembalap utama Aprilia Racing, Marco Bezzecchi.

Baru tujuh menit sesi berjalan, pergeseran posisi pembalap sudah langsung terjadi. Kali ini, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, yang gantian mengambil alih posisi terdepan.

 

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