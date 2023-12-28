Kritik Tajam Sprint Race di MotoGP 2023, Fabio Quartararo Ingin Tak Berlangsung Setiap Pekan

LESMO – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, kritik tajam penerapan sesi sprint race di MotoGP 2023. Dia ingin sesi sprint race itu tak berlangsung setiap pekan.

Ya, Quartararo mengevaluasi penerapan balapan sprint race di MotoGP 2023. Menurut Quartararo, ajang MotoGP tidak perlu lagi melangsungkan balapan sprint race di setiap pekan.

Quartararo menegaskan hal itu bisa menjadi evaluasi oleh pihak penyelenggara untuk musim depan. Dia merujuk pada balapan F1 yang hanya melakukan balapan sprint race pada enam seri terakhir.

“Tapi tentu saja ini adalah musim yang sulit dengan sprint race dan saya rasa tidak perlu melakukan sprint race setiap akhir pekan,” kata Quartararo, dilansir dari Speedweek, Kamis (28/12/2023).

“Ini (banyak pembalap cedera) bukan suatu kebetulan. Itu adalah masalah besar,” lanjutnya.

“Menurut saya olahraga itu sudah berbahaya. Sebagai seorang pembalap, saya dapat meyakinkan Anda bahwa terkadang Anda lebih lelah saat sprint dibandingkan saat balapan GP. Secara fisik, sepeda motor menjadi semakin menuntut. Saya rasa kita tidak memerlukan sprint race di setiap Grand Prix,” tegas Quartararo.