Indonesia Gagal Capai Target di Asian Games 2023, Menpora Dito Ariotedjo Panggil Perwakilan Seluruh Cabor

JAKARTA - Asian Games 2023 yang digelar di China telah berakhir pada 8 Oktober 2023 lalu, hasilnya Indonesia gagal mencapai target yang diinginkan. Karena hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo akan memanggil perwakilan seluruh cabang olahraga (cabor) untuk menghadari rapat evaluasi.

Sebagaimana diketahui, Kemenpora sejatinya memasang target untuk bisa masuk di 12 besar dan membawa pulang delapan medali emas. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, berharap Pasukan Merah-Putih masuk 10 besar.

Namun, target-target di atas gagal tercapai karena Indonesia hanya finis di peringkat ke-13 klasemen Asian Games 2023. Para atlet kebanggaan Tanah Air mengakhiri gelaran tersebut dengan membawa pulang total 36 medali dari 7 emas, 11 perak, dan 18 perunggu.

"Evaluasi Asian Games, ini kan kontingen baru pada kembali. Kita akan mengadakan rapat dengan tim review dan juga seluruh cabor untuk evaluasi," jelas Dito saat ditemui di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

"Dengan berat hati saya harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan juga Bapak Presiden, di mana kita meleset kalau dari target tim review Kemenpora, (hasilnya) 7 medali emas dan juga nomor 13. Jadi melesetnya sangat sedikit tapi jauh dari yang Bapak Presiden harapkan," lanjutnya.