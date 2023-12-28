Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rahmat Hidayat Jadi Partner Baru Yeremia Rambitan, Aryono Miranat Ungkap Nasib Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dan Rayhan Nur

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |17:48 WIB
Rahmat Hidayat Jadi Partner Baru Yeremia Rambitan, Aryono Miranat Ungkap Nasib Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dan Rayhan Nur
Rahmat Hidayat bakal dipisah dengan Kevin Sanjaya karena akan dicoba dipasangkan dengan Yeremia Rambitan. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan dipastikan bakal berduet dengan Rahmat Hidayat mulai 2024 mendatang. Tentu keputusan itu membuat nasib Kevin Sanjaya Sukamuljo yang sedang dicoba dipasangkan dengan Rahmat dipastikan berakhir.

Lantas bagaimana dengan Kevin? Untuk menanggapi hal itu, pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat mengungkapkan PBSI sudah memiliki rencana baru untuk Kevin, Marcus Fernaldio Gideon, dan Rayhan Nur Fadillah.

Seperti diketahui, Yeremia sudah resmi bercerai dengan duet lamanya, Pramudya Kusumawardana beberapa waktu lalu. Pasalnya, Pramudya memutuskan untuk keluar dari Pelatnas PBSI untuk melanjutkan studinya ke Australia.

Tak menunggu lama, pada Kamis (28/12/2023), PBSI mengumumkan pasangan baru untuk pemain berusia 24 tahun itu, yakni Rahmat Hidayat. Mereka bakal debut di Thailand Masters 2024 yang bergulir pada 30 Januari hingga 4 Februari mendatang.

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat (PBSI)

Dengan begitu, muncul pertanyaan soal nasib Kevin, Marcus dan Rayhan. Pasalnya, Rahmat merupakan pasangan asli Rayhan dan sempat menjadi duet sementara Kevin saat menunggu Marcus pulih dari cedera. Lalu, Rayhan juga berpasangan dengan Marcus setelah pemain berusia 32 tahun itu sudah bugar kembali.

Aryono pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki rencana mengenai ketiga pasangan tersebut. Namun, hal itu masih membutuhkan diskusi lebih lanjut dengan Marcus dan Kevin.

Halaman:
1 2
