HOME SPORTS NETTING

Breaking News: Yeremia Rambitan Dipasangkan dengan Rahmat Hidayat, Marcus Gideon/Kevin Sanjaya Comeback?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |16:47 WIB
Breaking News: Yeremia Rambitan Dipasangkan dengan Rahmat Hidayat, Marcus Gideon/Kevin Sanjaya Comeback?
Pasangan Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat akan dibubarkan karena Rahmat bakal dimainkan bersama Yeremia Rambitan. (Foto: PBSI)
TEKA-teki siapa partner baru Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan akhirnya telah diketahui. Sebab PBSI dipastikan akan memasangkan Yeremia dengan Rahmat Hidayat mulai tahun depan, yang mana Thailand Masters 2024 akan menjadi kompetisi debut pasangan baru itu.

Seperti yang diketahui, Yeremia telah ditinggalkan partner-nya Pramudya Kusumawardana yang ingin fokus mengambil pendidikan di Australia. Kepergian Pramudya jelas menjadi hal buruk bagi Yeremia karena ia harus mencari pasangan baru.

Beruntung tak butuh waktu lama bagi Yeremia mencari pasangan baru tersebut. Sebab PBSI sudah memilih Rahmat Hidayat untuk menjadi partner baru Yeremia.

“Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan akan berpasangan dengan Rahmat Hidayat di Thailand Masters 2024 (30 Januari-4 Februari),” bunyi keterangan dari PBSI, dikutip Kamis (28/12/2023).

Rahmat Hidayat bersama Kevin Sanjaya

Menurut pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, Rahmat merupakan sosok yang cocok untuk Yeremia. Sebab Yeremia adalah pemain belakang, sedangkan Rahmat merupakan pemain depan.

Alasan itulah yang membuat Aryono menilai Yeremia dan Rahmat jelas sangat cocok. Selain posisi bermain, usia Rahmat dan Yeremia tidak terlalu jauh sehingga lebih mudah untuk saling berkomunikasi.

