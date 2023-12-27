Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Chris John yang Kalahkan Penakluk Manny Pacquiao di Ring Tinju, Bikin Geger Tinju Dunia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |08:58 WIB
Kisah Chris John yang Kalahkan Penakluk Manny Pacquiao di Ring Tinju, Bikin Geger Tinju Dunia!
Chris John kala masih aktif jadi petinju profesional. (Foto: WBA)
A
A
A

KISAH Chris John yang kalahkan penakluk Manny Pacquiao di ring tinju menarik dikulik. Sebab, aksinya bikin geger tinju dunia.

Ya, legenda tinju Indonesia, Chris John, pernah dihadapkan dengan penakluk Manny Pacquiao, yakni Juan Manuel Marquez. Duel itu digelar pada 9 September 2006.

Chris John

Sontak, pertemuan dua sosok petinju top ini di WBA kelas bulu pun jadi sorotan besar. Apalagi, Juan Manuel Marquez sebelumnya berhasil mendapat hasil cukup manis kala melawan petinju legendaris Filipina, yakni Manny Pacquiao.

Berduel dengan Pacquiao pada 2004, Marquez bisa menahan Pacquiao untuk memenangkan duel itu. Sebab, pertarungan berakhir dengan hasil seri.

Duel Marquez melawan Pacquiao sendiri tak hanya terjadi sekali. Di sepanjang karier petinju asal Meksiko itu, dia total bersua Pacman -julukan Manny Pacquiao- sebanyak empat kali.

Dalam pertemuan terakhir melawan Pacquiao yang tersaji pada 8 Desember 2012, Juan Manuel Marquez pun sukses menang secara KO.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
