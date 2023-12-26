Kisah Petinju Gervonta Davis, Putuskan Mualaf seperti Legenda Tinju Mike Tyson dan Muhammad Ali

PETINJU asal Amerika Serikat, Gervonta Davis menghebohkan dunia tinju karena memutuskan untuk menjadi mualaf. Itu berarti ia mengikuti jejak legenda tinju sebelumnya, yakni Mike Tyson, Muhammad Ali, hingga Bernard Hopkins yang juga menjadi mualaf.

Perlu diketahui, Davis saat ini adalah salah satu petinju terbaik dunia. Petinju berusia 29 tahun itu memegang tiga gelar juara dunia di tiga kelas berbeda, yakni kelas super bulu, welter ringan, hingga kelas ringan WBA sejak 2019.

Rekor Davis di dunia tinju pun sejauh ini sangat luar biasa. Dari 29 pertarungan tinju yang sudah ia mainkan, Davis selalu keluar sebagai pemenang dengan rincian 27 lewat kemenangan KO dan dua lagi by decision.

Terbaru, Davis mampu membuat KO petinju terkenal, Ryan Garcia pada 22 April 2023 lalu. Hal itu lantas membuat nama Davis melambung tinggi.

Terbaru, Davis kembali menjadi pembicaraan karena memutuskan menjadi mualaf. Kabar baik itu pun datang dari rapper Mutah Beale.

Lewat instagram pribadinya @mutahbeale, rapper tersebut membagikan video Davis saat melakukan bersyahadat dan memeluk agama Islam pada Senin 25 Desember 2023 kemarin.