MOTOGP

Marc Marquez Beber Peran Besar Honda dalam Kariernya: Saya Takkan Bisa Juara MotoGP 6 Kali dengan Tim Lain!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |10:47 WIB
Marc Marquez Beber Peran Besar Honda dalam Kariernya: Saya Takkan Bisa Juara MotoGP 6 Kali dengan Tim Lain!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MADRID – Bintang MotoGP, Marc Marquez, beber peran besar Honda terhadap kariernya di MotoGP. Jika tak membela Honda, Marc Marquez ragu bisa merebut gelar juara MotoGP hingga 6 kali seperti yang sudah dilakukannya saat ini.

Marquez mengakui Honda memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupannya. Tak ayal, perjalanannya dengan Honda dipastikan takkan pernah dilupakan olehnya.

Marc Marquez

“Sejak awal, tim Repsol Honda adalah tim yang membentuk karier dan hidup saya. Mereka akan tetap seperti itu selamanya,” kata Marquez, dilansir dari Speedweek, Rabu (27/12/2023).

“Saya bersama mereka selama 11 tahun dan bersama-sama kami memenangkan enam gelar juara dunia. Saya tidak akan pernah bisa melakukan itu dengan tim lain. Mereka akan selalu menjadi tim yang paling sukses bersama saya, baik secara pribadi maupun olahraga,” lanjutnya.

Ya, Marquez menutup perjalanannya bersama Honda dalam balapan terakhir di MotoGP Valencia 2023. Setelah 11 tahun bersama, mereka mengakhiri cerita panjang salah satu duet terbaik sepanjang masa balapan motor paling bergengsi di dunia itu.

