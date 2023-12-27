Legenda MotoGP Beri Pesan Ini kepada Marc Marquez agar Bangkit di MotoGP 2024

LEGENDA balap MotoGP, Casey Stoner, memberi pesan khusus kepada Marc Marquez agar bangkit di MotoGP 2024. Dia menilai Marquez perlu menemukan kembali kesenangan dalam menjalani balapan demi balapan agar meraih hasil manis.

Casey Stoner sendiri menilai ada potensi besar Marquez bakal menggila lagi di MotoGP pada musim depan. Pasalnya, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- bisa tampil moncer dalam debutnya bersama Gresini Racing Ducati di tes pascamusim MotoGP 2023 yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, pada November 2023.

Melihat aksi Marquez yang bisa langsung gacor saat menunggangi kuda besi Ducati, Stoner yakin pembalap asal Spanyol itu akan berjuang keras di MotoGP 2024. Dia takkan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang didapat.

“Jika Marc menikmati balapannya, dia tidak akan mau mempertaruhkan segalanya dengan sia-sia,” ujar Stoner, dikutip dari Motosan, Rabu (27/12/2023).

“Jika Anda tidak menikmatinya, mengapa Anda mempertaruhkan segalanya? Penting baginya untuk mendapatkan kembali kenikmatan itu,” lanjutnya.