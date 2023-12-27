Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Legenda MotoGP Beri Pesan Ini kepada Marc Marquez agar Bangkit di MotoGP 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |09:55 WIB
Legenda MotoGP Beri Pesan Ini kepada Marc Marquez agar Bangkit di MotoGP 2024
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Repsol Honda)
A
A
A

LEGENDA balap MotoGP, Casey Stoner, memberi pesan khusus kepada Marc Marquez agar bangkit di MotoGP 2024. Dia menilai Marquez perlu menemukan kembali kesenangan dalam menjalani balapan demi balapan agar meraih hasil manis.

Casey Stoner sendiri menilai ada potensi besar Marquez bakal menggila lagi di MotoGP pada musim depan. Pasalnya, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- bisa tampil moncer dalam debutnya bersama Gresini Racing Ducati di tes pascamusim MotoGP 2023 yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, pada November 2023.

Marc Marquez

Melihat aksi Marquez yang bisa langsung gacor saat menunggangi kuda besi Ducati, Stoner yakin pembalap asal Spanyol itu akan berjuang keras di MotoGP 2024. Dia takkan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang didapat.

“Jika Marc menikmati balapannya, dia tidak akan mau mempertaruhkan segalanya dengan sia-sia,” ujar Stoner, dikutip dari Motosan, Rabu (27/12/2023).

“Jika Anda tidak menikmatinya, mengapa Anda mempertaruhkan segalanya? Penting baginya untuk mendapatkan kembali kenikmatan itu,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement