Max Verstappen Ungkap 2 Balapan Terbaiknya di Sepanjang F1 2023

MONAKO – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen menjalani musim gemilang kala menjuarai Formula One (F1) 2023. Setelah melalui musim yang manis itu, Verstappen pun bercerita terkait mana saja balapan terbaiknya di sepanjang 2023.

Verstappen berhasil menjadi juara F1 2023 dengan dominasi yang luar biasa bersama Red Bull. Red Bull memenangkan 21 balapan dari 22 seri di musim lalu dengan 19 kemenangan dicatatkan bintang asal Belanda itu sendiri.

Karena itu, juara dunia tiga kali tersebut punya banyak pilihan untuk menentukan mana penampilan terbaiknya musim ini. Lalu, dia menyebutkan GP Belgia 2023 merupakan salah satu yang terbaik, tetapi GP Jepang 2023 merupakan favoritnya.

“Saya pikir Spa masih merupakan akhir pekan yang sangat kuat lagi. Mungkin Jepang adalah akhir pekan yang sangat kuat, sejak putaran pertama sangat sulit untuk dikendarai,” kata Verstappen dilansir dari Motorsport International, Rabu (27/12/2023).

"Saya melihat ke layar dan saya berpikir, 'baiklah, itu awal yang bagus!' Dari segi keseimbangan, mungkin kualifikasi Jepang sangat menyenangkan untuk dikendarai,” tambahnya.