HOME SPORTS MOTOGP

Enea Bastianini Bongkar Masalah Utamanya Jelang MotoGP 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |11:28 WIB
Enea Bastianini Bongkar Masalah Utamanya Jelang MotoGP 2024
Enea Bastianini kala berlaga di MotoGP. (Foto: Instagram/@eneabastianini)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Enea Bastianini, membongkar masalah utamanya jelang MotoGP 2024. Dia menyebut rem masih menjadi masalah utama motor balapnya.

Padahal, sejumlah langkah sudah dilakukan untuk mengatasi masalah itu, termasuk mengganti rem mesin berkali-kali. Namun, Bastianini melihat tidak ada yang berubah. Kejanggalan ini yang kemudian masih menjadi pertanyaan alot rider asal Italia itu.

Enea Bastianini

"Perasaan saya berasal dari rem mesin. Tetapi, kami telah mengganti rem mesin berkali-kali dan tidak ada yang berubah," ujar Bastianini, dipetik dari Crash, Jumat (22/12/2023).

Bastianini merasakan mesin motor Ducati 2023 sedikit mengalami perbedaan. Kebanyakan sisa detail motornya sangat mirip dengan musim sebelumnya.

Meski demikian, para teknisi Ducati lebih senang Bastianini menggunakan motor tersebut. Sejauh ini, Bastianini masih mencari tahu apa yang janggal dengan motornya tersebut.

“Bagi saya, mesin (2023) yang sedikit berbeda. Sisa motornya benar-benar mirip dengan tahun lalu,” jelas Bastianini.

“Tapi, para teknisi mengatakan mereka lebih suka saya (menggunakan) yang ini," lanjut rekan setim Francesco Bagnaia itu.

Halaman:
1 2
