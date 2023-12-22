Saat Jorge Lorenzo Mengenang Rivalitas Sengit dengan Valentino Rossi di MotoGP

JORGE Lorenzo mengenang rivalitas sengitnya dengan Valentino Rossi di MotoGP. Keduanya pernah sama-sama bersaing memperebutkan gelar juara dunia pada kurun 2008-2018.

Lorenzo diketahui naik kelas ke MotoGP pada 2008 dengan menjadi rekan setim Rossi di Yamaha. Tidak disangka, pria asal Spanyol itu bisa menjadi pesaing berat hanya dalam dua tahun.

Rossi memang menjadi juara dunia pada 2008 dan 2009. Akan tetapi, setahun kemudian, justru Lorenzo yang menyabet titel juara dunia MotoGP!

Hal itu memicu kepindahan Rossi ke Ducati pada 2011 dan 2012 meski berakhir pahit. The Doctor kembali ke Yamaha dan mendapati kenyataan Lorenzo kini sudah mengoleksi dua titel juara dunia.

Puncak perseteruan keduanya terjadi pada MotoGP 2015. Kali itu, Rossi bahkan sampai menuding ada konspirasi dari pembalap-pembalap asal Spanyol guna memuluskan langkah Lorenzo juara dunia untuk ketiga kalinya.

Entah benar atau tidak, tapi nyatanya Por Fuera memang menjadi juara dunia MotoGP 2015! Keduanya memang seperti ditakdirkan untuk selalu bersaing dan tidak akur meski berada dalam satu tim.