Kisah Valentino Rossi yang Bilang Pembalap Indonesia Paling Berani di Dunia

Valentino Rossi sebut pembalap Indonesia sebagai salah satu yang paling berani di dunia (Foto: MotoGP)

KISAH Valentino Rossi yang bilang pembalap Indonesia paling berani di dunia akan dibahas di sini. Pembalap legendaris berjuluk The Doctor itu pernah balapan bersama sejumlah pembalap Indonesia.

Pada 1996 dan 1997, Indonesia menggelar Grand Prix di kelas 125 cc di Sirkuit Sentul, Bogor. Valentino Rossi ikut serta dalam balapan di tahun itu bersama lima pembalap Indonesia.

Mereka adalah Rudi Arianto, Irvan Octavianus, Nasrul Arif, Ahmad Jayadi, dan Petrus Canisius. Kelimanya ikut balapan sebagai pembalap wild card.

Setelah bertahun-tahun balapan, Rossi menyadari ada sejumlah pembalap yang lebih berani daripada yang lainnya. Ada beberapa pembalap yang dinilai berani dan Indonesia merupakan salah satu di antaranya.

“Setelah balapan bertahun-tahun, saya harus berhati-hati. Terutama di Moto3 dan moto2, karena pembalapnya jauh lebih gila,” kata Rossi, dalam sebuah pernyataan pada 2022, dilansir dari GPOne.