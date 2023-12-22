Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Sergio Perez Ceritakan Perubahan Sikap Max Verstappen sejak Debut hingga Jadi Juara F1

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |01:02 WIB
Sergio Perez Ceritakan Perubahan Sikap Max Verstappen sejak Debut hingga Jadi Juara F1
Dua pembalap tim Red Bull Racing, Max Verstappen dan Sergio Perez. (Foto: Reuters)
MILTON KEYNES – Pembalap Tim Red Bull Racing, Sergio Perez, mengakui sudah tahu rekannya, Max Verstappen adalah driver istimewa saat pertama kali bertemu di Formula One (F1) 2015. Namun, kala itu Verstappen masih muda dan kurang tenang, tapi seiring berjalannya waktu Perez melihat partnernya tersebut makin dewasa dan lebih percaya diri.

Verstappen terjun ke dunia F1 setelah dipromosikan pada musim 2015 dalam usianya yang masih 17 tahun. Kala itu, dia memulai perjalanannya di ajang balap jet darat paling bergengsi di dunia tersebut bersama Scuderia Toro Rosso.

Kendati masih sangat belia, pembalap asal Belanda itu telah diakui punya bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa. Bahkan, dia diberi kesempatan untuk mencicipi mobil Red Bull di pertengahan musim debutnya, yang menandai awal perjalanannya menjadi salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah F1.

Setelah menjadi pembalap utama Red Bull pada musim 2016, Verstappen akhirnya sukses menyabet gelar juara dunia perdananya pada musim 2021. Lalu, dia mempertahankan titelnya pada musim 2022 dan tampil sangat dominan dengan meraih 19 kemenangan dari 22 balapan yang ada di F1 2023 untuk merengkuh gelar ketiganya.

Max Verstappen

Seiring berjalannya waktu, Perez, yang menjadi rekan setimnya sejak 2021, melihat perubahan sikap yang dialami Verstappen sejak kali pertama debut pada 2015 hingga kini memiliki tiga gelar juara dunia. Menurutnya, sekarang pembalap berusia 26 tahun itu kini lebih tenang dan lebih percaya diri dibanding sebelumnya.

