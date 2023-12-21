Lewati Rekor Gelar Terbanyak Milik Lee Chong Wei, Viktor Axelsen: Sangat Spesial dan Istimewa

HANGZHOU – Pebulutangkis tunggal putra nomor satu dunia, Viktor Axelsen, berhasil menjadi juara BWF World Tour Finals (WTF) 2023 pada akhir pekan lalu yang membuatnya melangkahi rekor gelar terbanyak milik legenda Malaysia, Lee Chong Wei, di turnamen penutup tahun tersebut. Dia pun menilai titel kelimanya di turnamen akhir tahun itu sangat spesial dan Istimewa baginya.

Axelsen memulai perjalanannya di WTF 2023 dengan kurang mulus. Dia kalah tipis dalam laga pembuka Grup A kontra wakil China, Shi Yu Qi, dengan skor 19-21 dan 19-21.

Namun, pemain asal Denmark itu mampu bangkit dalam dua pertandingan berkutnya dengan mengalahkan unggulan pertama Jepang, Kodai Naraoka, dan jagoan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting serta menumbangkan kompatriotnya di semifinal, yakni Anders Antonsen. Bahkan, akhirnya dia sukses melakukan revans atas Shi Yu Qi di final dengan skor telak 21-11 dan 21-12.

Dengan begitu, Axelsen kini telah menyabet lima gelar BWF World Tour Finals/Super Series Finals setelah kali pertama meraihnya pada edisi 2016 silam. Titelnya pada tahun ini juga menandakan hattrick-nya menjuarai turnamen penutup tahun tersebut tiga kali berturut-turut.

Hebatnya lagi, Axelsen kini menjadi pemain tunggal putra yang paling banyak meraih gelar WTF/Super Series sepanjang sejarah dunia bulutangkis. Dia melangkahi rekor yang sebelumnya dipegang oleh legenda hidup Malaysia, Lee Chong We, dengan empat gelar.

Oleh karena itu, pemain berusia 30 tahun tersebut sangat mengapresiasi kesuksesannya di WTF 2023. Menurutnya, gelar itu sangatlah spesial dan istimewa untuknya.