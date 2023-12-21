Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lewati Rekor Gelar Terbanyak Milik Lee Chong Wei, Viktor Axelsen: Sangat Spesial dan Istimewa

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |05:02 WIB
Lewati Rekor Gelar Terbanyak Milik Lee Chong Wei, Viktor Axelsen: Sangat Spesial dan Istimewa
Viktor Axelsen menyabet gelar juara di BWF World Tour Finals 2023 (Foto: Instagram/viktoraxelsen)
A
A
A

HANGZHOU – Pebulutangkis tunggal putra nomor satu dunia, Viktor Axelsen, berhasil menjadi juara BWF World Tour Finals (WTF) 2023 pada akhir pekan lalu yang membuatnya melangkahi rekor gelar terbanyak milik legenda Malaysia, Lee Chong Wei, di turnamen penutup tahun tersebut. Dia pun menilai titel kelimanya di turnamen akhir tahun itu sangat spesial dan Istimewa baginya.

Axelsen memulai perjalanannya di WTF 2023 dengan kurang mulus. Dia kalah tipis dalam laga pembuka Grup A kontra wakil China, Shi Yu Qi, dengan skor 19-21 dan 19-21.

Namun, pemain asal Denmark itu mampu bangkit dalam dua pertandingan berkutnya dengan mengalahkan unggulan pertama Jepang, Kodai Naraoka, dan jagoan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting serta menumbangkan kompatriotnya di semifinal, yakni Anders Antonsen. Bahkan, akhirnya dia sukses melakukan revans atas Shi Yu Qi di final dengan skor telak 21-11 dan 21-12.

Dengan begitu, Axelsen kini telah menyabet lima gelar BWF World Tour Finals/Super Series Finals setelah kali pertama meraihnya pada edisi 2016 silam. Titelnya pada tahun ini juga menandakan hattrick-nya menjuarai turnamen penutup tahun tersebut tiga kali berturut-turut.

Hebatnya lagi, Axelsen kini menjadi pemain tunggal putra yang paling banyak meraih gelar WTF/Super Series sepanjang sejarah dunia bulutangkis. Dia melangkahi rekor yang sebelumnya dipegang oleh legenda hidup Malaysia, Lee Chong We, dengan empat gelar.

Oleh karena itu, pemain berusia 30 tahun tersebut sangat mengapresiasi kesuksesannya di WTF 2023. Menurutnya, gelar itu sangatlah spesial dan istimewa untuknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement