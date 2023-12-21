Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gresini Ducati Umumkan Tanggal Peluncuran Motor untuk MotoGP 2024, Kesempatan Lihat Marc Marquez dengan Warna Baru!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |11:18 WIB
Gresini Ducati Umumkan Tanggal Peluncuran Motor untuk MotoGP 2024, Kesempatan Lihat Marc Marquez dengan Warna Baru!
Tim Gresini Racing akan melakukan peluncuran pada 20 Januari 2024 (Foto: Instagram/@gresiniracing)
TIM Gresini Ducati (Gresini Racing) mengumumkan tanggal peluncuran tim dan motor untuk MotoGP 2024. Hal ini menjadi kesempatan emas bagi penggemar melihat Marc Marquez dalam balutan warna baru.

Sebagai pembalap anyar, Marquez dipastikan hadir dalam peluncuran tersebut bersama dengan adik sekaligus sang rekan setim Alex Marquez. Mereka akan memperkenalkan kuda besi Desmosedici GP23 tersebut pada 20 Januari 2024.

Marc Marquez menunggang motor Ducati Desmosedici GP23 di garasi Gresini Racing (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

"Kami selalu siap untuk menari. Kami mulai pada 20 Januari," cuit akun resmi Gresini seperti dalam rilis resmi MotoGP, Kamis (21/12/2023).

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez untuk kali pertama pindah tim sejak berkarier di MotoGP pada 2013. Pria kelahiran Cervera, Spanyol, itu sebelumnya banyak menghabiskan masa kariernya dengan Repsol Honda.

Dia juga memetik enam gelar juara dunia MotoGP bersama tim pabrikan Jepang itu. Namun penampilannya cukup kelam selama balapan MotoGP 2023.

Halaman:
1 2
