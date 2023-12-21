Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Yakin Marc Marquez Bakal Tingkatkan Level Gresini Ducati

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |09:29 WIB
Alex Marquez Yakin Marc Marquez Bakal Tingkatkan Level Gresini Ducati
Marc Marquez akan meningkatkan level tim Gresini Racing (Foto: Twitter/@MotoGP)
A
A
A

ALEX Marquez yakin Marc Marquez bakal meningkatkan level Gresini Ducati (Gresini Racing) pada MotoGP 2024. Ini lantas menjadi keberuntungan juga baginya sebagai partner di tim tersebut musim depan.

Lebih lanjut, Alex juga lega kali ini tidak perlu saling menutupi atau menjaga rahasia satu sama lain dengan sang kakak di rumah. Dia merasa lebih leluasa untuk bertukar pikiran selama liburan jelang MotoGP 2024.

Alex Marquez (Gresini Racing) beraksi di depan Jorge Martin pada MotoGP Malaysia 2023 (Foto: Gresini Racing)

Kehadiran Marc Marquez di Gresini juga membuka peluang bagi Alex untuk berkembang. Pembalap asal Spanyol itu melihat hal ini sebagai bentuk yang positif untuknya sebagai rider yang masih tergolong baru.

"Sekarang kami tidak perlu menyimpan rahasia (tentang sepeda motor yang berbeda satu sama lain), kami bisa berbagi! Bagi saya itu adalah sesuatu yang positif," ungkap Alex, dipetik dari Crash, Kamis (21/12/2023).

“Kedatangan Marc adalah sesuatu yang saya pikir akan meningkatkan level tim secara keseluruhan, dan saya perlu mengambil keuntungan dari hal itu," lanjut pria berusia 27 tahun itu.

“Saya pikir saya memiliki peluang bagus untuk berkembang sebagai pembalap,” tukas Alex.

Halaman:
1 2
