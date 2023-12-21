Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kisah Max Verstappen yang Terang-terangan Ngaku Tak Tertarik Tonton Film F1 Besutan Lewis Hamilton dan Brad Pitt

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |21:05 WIB
Kisah Max Verstappen yang Terang-terangan Ngaku Tak Tertarik Tonton Film F1 Besutan Lewis Hamilton dan Brad Pitt
Max Verstappen dan Lewis Hamilton. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH Max Verstappen yang terang-yerangan ngaku tak tertarik tonton film F1 besutan Lewis Hamilton dan Brad Pitt curi perhatian. Penyebabnya, peraih tiga gelar juara F1 itu mengaku tidak suka melihat film yang terlalu di dramatisasi.

Sebagaimana diketahui, Hamilton dan Pitt sedang membuat sebuah film tentang F1 GP. Film ini diproduksi oleh perusahaan milik Hamilton, Dawn Apollo Films, dengan Pitt sebagai produsernya.

Lewis Hamilton

Film ini mengisahkan tentang seorang pembalap bernama Sonny Hayes (Brad Pitt) yang pensiun kemudian membimbing pembalap muda. Latar waktu yang diambil film ini adalah era 1990-an.

Produksi film sudah dimulai sejak F1 GP Inggris pada Juli 2023. Verstappen bahkan sempat menyaksikan proses produksi, mengingat film ini juga mengambil beberapa adegan dari balapan sesungguhnya.

“Lagi pula, saya suka film dan Brad Pitt tentu saja adalah aktor super. Sebelum Grand Prix Amerika di Austin, saya melihat beberapa klip dari film baru,” kata Verstappen, dilansir dari Crash, Kamis (21/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement