Kisah Max Verstappen yang Terang-terangan Ngaku Tak Tertarik Tonton Film F1 Besutan Lewis Hamilton dan Brad Pitt

KISAH Max Verstappen yang terang-yerangan ngaku tak tertarik tonton film F1 besutan Lewis Hamilton dan Brad Pitt curi perhatian. Penyebabnya, peraih tiga gelar juara F1 itu mengaku tidak suka melihat film yang terlalu di dramatisasi.

Sebagaimana diketahui, Hamilton dan Pitt sedang membuat sebuah film tentang F1 GP. Film ini diproduksi oleh perusahaan milik Hamilton, Dawn Apollo Films, dengan Pitt sebagai produsernya.

Film ini mengisahkan tentang seorang pembalap bernama Sonny Hayes (Brad Pitt) yang pensiun kemudian membimbing pembalap muda. Latar waktu yang diambil film ini adalah era 1990-an.

Produksi film sudah dimulai sejak F1 GP Inggris pada Juli 2023. Verstappen bahkan sempat menyaksikan proses produksi, mengingat film ini juga mengambil beberapa adegan dari balapan sesungguhnya.

“Lagi pula, saya suka film dan Brad Pitt tentu saja adalah aktor super. Sebelum Grand Prix Amerika di Austin, saya melihat beberapa klip dari film baru,” kata Verstappen, dilansir dari Crash, Kamis (21/12/2023).