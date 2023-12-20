Bangkitkan Semangat Atlet Binaraga, Turnamen Fitlife Open Championship (FOC) 2024 Digelar di 8 Kota

Fitlife Open Championship 2024 akan digelar di delapan kota di Indonesia (Foto: ist)

JAKARTA - Turnamen binaraga Fitlife Open Championship (FOC) 2024 akan digelar di delapan kota. Ajang ini diusung oleh Fitlife Indonesia bekerja sama dengan Komunitas Binaraga Indonesia secara mandiri.

Ini bukan kali pertama event body contest itu digelar. Sebelumnya FOC juga sudah pernah berlangsung pada 2022 lalu di Jakarta.

Namun kali ini ajang tersebut kembali digelar di delapan kota berbeda mulai 21 Januari 2024 mendatang. Acara ini berlangsung sepanjang tahun tersebut seperti yang telah dijadwalkan.

Adapun kedelapan kota yang dimaksud di antaranya ada Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Batam, Pontianak. Nantinya penutupan FOC akan digelar di Bali pada 8 Desember 2024.

Event dimulai dari Kota Bandung pada 21 Januari 2024, kemudian berlanjut ke Yogyakarta pada 3 Maret 2024, dan Surabaya pada 7 Juli 2024. Adapun Makassar bergulir pada 4 Agustus 2024, serta Medan di 8 September 2024.

Sedangkan di Batam, acara akan digelar pada 6 Oktober 2024 berlanjut ke Pontianak pada 3 November 2024. Para peserta bisa mendaftar dengan membayar hanya Rp150 ribu untuk kelas pemula dan Rp200 ribu untuk kelas lanjutan.