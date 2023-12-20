Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bangkitkan Semangat Atlet Binaraga, Turnamen Fitlife Open Championship (FOC) 2024 Digelar di 8 Kota

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |23:50 WIB
Bangkitkan Semangat Atlet Binaraga, Turnamen Fitlife Open Championship (FOC) 2024 Digelar di 8 Kota
Fitlife Open Championship 2024 akan digelar di delapan kota di Indonesia (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Turnamen binaraga Fitlife Open Championship (FOC) 2024 akan digelar di delapan kota. Ajang ini diusung oleh Fitlife Indonesia bekerja sama dengan Komunitas Binaraga Indonesia secara mandiri.

Ini bukan kali pertama event body contest itu digelar. Sebelumnya FOC juga sudah pernah berlangsung pada 2022 lalu di Jakarta.

Namun kali ini ajang tersebut kembali digelar di delapan kota berbeda mulai 21 Januari 2024 mendatang. Acara ini berlangsung sepanjang tahun tersebut seperti yang telah dijadwalkan.

Adapun kedelapan kota yang dimaksud di antaranya ada Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Batam, Pontianak. Nantinya penutupan FOC akan digelar di Bali pada 8 Desember 2024.

Event dimulai dari Kota Bandung pada 21 Januari 2024, kemudian berlanjut ke Yogyakarta pada 3 Maret 2024, dan Surabaya pada 7 Juli 2024. Adapun Makassar bergulir pada 4 Agustus 2024, serta Medan di 8 September 2024.

Sedangkan di Batam, acara akan digelar pada 6 Oktober 2024 berlanjut ke Pontianak pada 3 November 2024. Para peserta bisa mendaftar dengan membayar hanya Rp150 ribu untuk kelas pemula dan Rp200 ribu untuk kelas lanjutan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/43/3193175/lindswell_kwok-wfor_large.jpg
Kisah Lindswell Kwok, Atlet Wushu Supercantik Peraih Medali Emas Asian Games yang Mirip Artis Cantik Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/43/3192554/momen_anthony_joshua_dievakuasi_dari_mobil_yang_ditumpanginya_baateinstockki-UJx3_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Mobil Anthony Joshua yang Tewaskan 2 Orang di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/43/3192171/fury_redemption-MSn9_large.jpg
Panggung Global Petarung Asia: FURY REDEMPTION Siap Suguhkan Adrenalin Tinggi, Live di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191709/kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-PvZX_large.jpg
Sektor Olahraga Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akademisi: Potensinya Tembus Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191702/rizki_juniansyah-0Ixy_large.jpg
Diplomasi Berhasil, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Bakal Berbagi Kelas di Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement