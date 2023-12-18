Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Yakin Marc Marquez Bakal Jadi Saingan Beratnya di MotoGP 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:31 WIB
Francesco Bagnaia Yakin Marc Marquez Bakal Jadi Saingan Beratnya di MotoGP 2024
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yakin Marc Marquez bakal menjadi saingan beratnya di MotoGP 2024 nanti menurut laporan Motosan. Dia melihat The Baby Alien sudah nyetel dengan motor tim baru, Gresini Racing.

Ketika beraksi di Tes MotoGP Pascamusim Valencia 2023, Marquez mampu menjadi yang tercepat keempat. Pecco-sapaan akrab Bagnaia- pun melihat hal ini sebagai tanda bahaya baginya.

Marc Márquez diyakini bisa kembali mendominasi di balap motor bergengsi tersebut. Sebagai penyandang status juara bertahan, Pecco harus berjuang mati-matian untuk menangani ancaman Marquez musim depan.

"Dia sangat bagus dan sangat cepat; seperti yang saya harapkan darinya. Dia meninggalkan motor yang sulit dan mendapatkan motor terbaik. Kami delapan di Ducati, kami harus kompetitif, tapi levelnya akan selalu terus naik," ujar Pecco, dipetik dari Motosan, Senin (18/12/2023).

Sebagaimana diketahui, Pecco berhasil menjaga gelar juaranya pada MotoGP 2023. Hasil tersebut membuatnya sukses mematahkan kutukan rider bernomor plat 1 yang mampu juara beruntun.

MotoGP 2023, Pecco bersaing sengit dengan rider Prima Pramac, Jorge Martin. Sementara itu, Marc Marquez justru mengalami musim beratnya bersama Repsol Honda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
