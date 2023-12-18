Alasan Terbesar Tim Ducati Ogah Berikan Marc Marquez Motor yang Bawa Francesco Bagnaia Juara MotoGP 2023

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez kala tampil di MotoGP. (Foto: MotoGP)

ALASAN terbesar tim Ducati ogah berikan Marc Marquez motor yang bawa Francesco Bagnaia juara MotoGP 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ternyata, alasannya karena Ducati justru ingin memberi Marquez motor optimalnya.

Marc Marquez memang memutuskan pindah haluan ke Ducati di MotoGP 2024. Tetapi, juara dunia 6 kali MotoGP itu takkan membela tim pabrikan, melainkan salah satu tim satelit, yakni Gresini Ducati.

Tak ayal, Marquez takkan mendapat motor terbaru Ducati di MotoGP 2024. Sebab, hanya pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo dan juga satelit Pramac Ducati yang akan mendapat motor dengan spek terbaru musim depan.

Marquez sendiri dipastikan memakai motor bekas Johann Zarco. Hal ini dipastikan oleh General Manager Ducati Corse, Gigi DallIgna.

BACA JUGA: Alasan Francesco Bagnaia Sebut MotoGP 2024 Bakal Sulit Usai Marc Marquez ke Ducati

“Ia (Marc Marquez) akan balapan memakai motor yang dipakai Johann Zarco untuk menyelesaikan kejuaraan," ujar DallIgna, dilansir dari Todocircuito, Senin (18/12/2023).

Zarco sendiri diketahui mendapat motor spek terbaru di MotoGP 2023. Selain dirinya, ada Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, dan juga Jorge Martin yang mendapat motor yang sama di MotoGP 2023.

Tetapi, ada alasan khusus yang membuat motor Zarco lebih dipilih untuk dipakai Marquez pada musim depan. Ternyata penyebabnya, motor Zarco agak berbeda dari tiga pembalap lainnya.