Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Francesco Bagnaia Sebut MotoGP 2024 Bakal Sulit Usai Marc Marquez ke Ducati

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |14:47 WIB
Alasan Francesco Bagnaia Sebut MotoGP 2024 Bakal Sulit Usai Marc Marquez ke Ducati
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez kala tampil di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ALASAN Francesco Bagnaia sebut MotoGP 2024 bakal sulit usai Marc Marquez ke Ducati akan dibahas Okezone. The Baby Alien –julukan Marc Marquez- telah gabung dengan Gresini Ducati pada MotoGP 2024 usai meninggalkan Repsol Honda pada akhir 2023.

Sang juara dunia MotoGP enam kali itu dikontrak Gresini Ducati selama satu musim pada 2024. Kedatangan Marquez ke tim satelit Ducati itu pun disambut baik oleh sejumlah pihak termasuk bos Ducati, Luigi Dall'Igna.

Francesco Bagnaia

Namun, Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- justru memprediksi bergabungnya Marquez ke Ducati akan membuat persaingan di MotoGP 2024 semakin sulit. Dia menilai The Baby Alien akan bangkit bersama Gresini Ducati setelah terpuruk bersama Honda.

Selain itu, ada faktor lain yang membuat sang juara bertahan tersebut menyebut MotoGP 2024 semakin sulit. Di mana, ada Jorge Martin (Pramac Ducati) selaku runner-up MotoGP 2023 yang juga akan jadi rival terberatnya.

Lalu, ada Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, dan bahkan Franco Morbidelli yang bisa membuat musim 2024 terasa keras bagi Bagnaia. Meskipun, sang juara dunia MotoGP dua kali itu tak gentar dan bertekad meraih kejayaan lagi pada tahun depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement