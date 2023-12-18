Alasan Francesco Bagnaia Sebut MotoGP 2024 Bakal Sulit Usai Marc Marquez ke Ducati

ALASAN Francesco Bagnaia sebut MotoGP 2024 bakal sulit usai Marc Marquez ke Ducati akan dibahas Okezone. The Baby Alien –julukan Marc Marquez- telah gabung dengan Gresini Ducati pada MotoGP 2024 usai meninggalkan Repsol Honda pada akhir 2023.

Sang juara dunia MotoGP enam kali itu dikontrak Gresini Ducati selama satu musim pada 2024. Kedatangan Marquez ke tim satelit Ducati itu pun disambut baik oleh sejumlah pihak termasuk bos Ducati, Luigi Dall'Igna.

Namun, Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- justru memprediksi bergabungnya Marquez ke Ducati akan membuat persaingan di MotoGP 2024 semakin sulit. Dia menilai The Baby Alien akan bangkit bersama Gresini Ducati setelah terpuruk bersama Honda.

Selain itu, ada faktor lain yang membuat sang juara bertahan tersebut menyebut MotoGP 2024 semakin sulit. Di mana, ada Jorge Martin (Pramac Ducati) selaku runner-up MotoGP 2023 yang juga akan jadi rival terberatnya.

Lalu, ada Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, dan bahkan Franco Morbidelli yang bisa membuat musim 2024 terasa keras bagi Bagnaia. Meskipun, sang juara dunia MotoGP dua kali itu tak gentar dan bertekad meraih kejayaan lagi pada tahun depan.