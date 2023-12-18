Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Luca Marini Diprediksi Bakal Kesulitan di Repsol Honda

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |03:01 WIB
Luca Marini Diprediksi Bakal Kesulitan di Repsol Honda
Keputusan Luca Marini pindah ke Repsol Honda dinilai sebuah kesalahan fatal (Foto: MotoGP)
A
A
A

LUCA Marini diprediksi bakal sulit berkembang bersama Repsol Honda. Pendapat itu datang dari legenda MotoGP sekaligus mantan pembalap Repsol Honda, Jorge Martin.

Lorenzo menyayangkan keputusan Marini dengan hengkang ke Repsol Honda di MotoGP 2024 untuk menggantikan posisi yang ditinggal Marc Marquez. Lorenzo heran adik Valentino Rossi itu rela menukar motor terbaik di MotoGP saat ini yakni Desmosedici dengan RC213V, yang terseok-seok dalam beberapa musim terakhir.

Bahkan, Marquez saja putus asa dengan performa motor Honda yang tak mampu membawanya bersaing di papan atas lagi. Alhasil, juara MotoGP enam kali itu pindah ke Gresini Ducati untuk mendapatkan motor tercepat saat ini demi bisa bersaing lagi memperebutkan gelar juara.

Oleh karena itu, Lorenzo melihat Marini membuat keputusan yang salah dengan hijrah ke Repsol Honda karena itu akan membawanya mengalami penurunan dari segi hasil. Juara MotoGP tiga kali itu menilai adik Valentino Rossi itu pindah ke tim sayap emas sebab tergiur oleh bayaran yang lebih tinggi.

 BACA JUGA:

“Dari sudut pandang olahraga, saya pikir itu (keputusan Marini pindah ke Honda) adalah sebuah kesalahan. Itu adalah kesalahan pada tingkat hasil,” kata Lorenzo dilansir dari Motosan, Rabu (13/12/2023).

"Dia akan mengalami saat-saat yang buruk, dia akan sering terjatuh, meskipun saya bisa saja salah. Saya yakin situasi putus asa Honda telah menciptakan peluang kontrak dan ekonomi yang lebih baik bagi Marini, yang sebenarnya bisa akan terus bersama Mooney VR46,” tambahnya.

Halaman:
1 2
