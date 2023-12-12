Advertisement
MOTOGP

Blak-blakan Valentino Rossi Bakal Bantu Luca Marini Sekuat Tenaga di Repsol Honda

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |22:02 WIB
Blak-blakan Valentino Rossi Bakal Bantu Luca Marini Sekuat Tenaga di Repsol Honda
Valentino Rossi bersama Luca Marini. (Foto: Instagram/VR46 Racing)
BLAK-blakan Valentino Rossi bakal bantu Luca Marini sekuat tenaga di Repsol Honda. Sang adik tiri The Doctor –julukan Valentino Rossi- itu resmi bergabung dengan Repsol Honda untuk menggantikan posisi Marc Marquez yang hijrah ke Gresini Racing pada MotoGP 2024.

Luca Marini diikat Repsol Honda dengan kontrak selama dua tahun alias hingga MotoGP 2025. "Honda Racing Corporation (HRC) dengan bangga mengumumkan kedatangan Luca Marini untuk MotoGP musim 2024 dan 2025," tulis keterangan resmi HRC, Senin (27/11/2023).

Luca Marini gabung Repsol Honda setelah membalap untuk tim balap Valentino Rossi, Money VR46 pada MotoGP 2023. Kini, rider asal Italia itu akan menunggangi motor bekas Marc Marquez di Repsol Honda mulai MotoGP 2024 bersama tandemnya, Joan Mir.

Awalnya, Valentino Rossi mengaku kaget dengan keputusan Luca Marini yang pindah ke Honda, tim yang sedang dalam tren negatif dalam beberapa musim ke belakang. Tercatat, Honda hanya meraih satu kemenangan pada MotoGP 2023 lewat Alex Rins, rider LCR Honda.

Luca Marini jajal motor Honda

Sementara itu, pembalap pabrikan Respsol Honda hanya meraih podium ketiga di MotoGP Jepang 2023 lewat Marc Marquez. Melihat situasi ini, The Doctor sempat dibuat kecewa dengan keputusan adiknya itu. Dia berharap Marini tetap bertahan di timnya.

“Luca mengejutkan kami. Kami tidak menduganya. Saya sangat menyesal, senang melihatnya maju ke depan dan menjadi protagonis bersama tim saya dan motor kami,” ungkap Valentino Rossi kepada Sky, dikutip dari Crash, Selasa (12/12/2023).

