HOME SPORTS NETTING

Piala Pj Gubernur DKI 2023 Rampung Digelar, Berikut Rekap Para Juaranya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |21:39 WIB
Piala Pj Gubernur DKI 2023 Rampung Digelar, Berikut Rekap Para Juaranya
Berikut daftar juara Piala Pj Gubernur DKI Jakarta 2023 (Foto: Ilham Sigit)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pelti Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan turnamen tenis Piala Pj Gubernur DKI memang akan digelar rutin setiap tahunya. Hal itu melihat keberhasilan ajang itu yang telah berlangsung pada 2023.

Turnamen tenis itu sudah tuntas setelah berlangsung sejak 11-17 Desember 2023 di Lapangan Tenis Hotel Borobudur, Jakarta. Ajang itu diikuti 128 peserta dari 16 provinsi.

Hari Nugroho mengatakan sangat senang turnamen ini disambut antusias para atlet-atlet nasional. Oleh karena itu, turnamen itu berpeluang akan dilanjutkan dengan format yang berbeda dari sebelumnya.

"Ya, turnamen akan dilakukan rutin tiap tahun dengan format yang berbeda. Ini adalah series TDP (Turnamen Diakui Pelti)," kata Hari di Jakarta, Minggu (17/12/2023).

 BACA JUGA:

Dia mengatakan para atlet pun memang berusaha menampilkan kualitasnya dalam ajang itu. Sebab, mereka tidak hanya ingin berprestasi, tetapi juga rankingnya meningkat

"Tentunya ajang ini untuk peningkatan peringkat para atlet," tegasnya.

Halaman:
1 2
