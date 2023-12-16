Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023: Mahasiswa Asal Bali Jadi Juaranya!

TANGERANG - Ryan Daneswara berhasil menjuarai POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 usai mengalahkan Axel. Laga final itu berlangsung di Labewa Cue Sport, Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (16/12/2023) malam WIB.

Pertandingan final ini mempertemukan Ryan Daneswara asal Poltekpar Bali dengan Axel asal SMP GIS Tegal. Duel yang berlangsung dua jam itu sangat sengit.

Axel yang sempat tertinggal 4 poin mengejar ketertinggalannya dalam waktu singkat. Bahkan, satu putaran permainan dia sapu bersih dan berhasil menyamakan poin 5-5.

Permainan pun semakin sengit lantaran keduanya susul menyusul merebut poin dan berakhir seri di putaran terakhir dengan poin 7-7. Ketegangan dimulai ketika Axel hampir menyapu bersih semua bola dan menyisakan bola 9, namun sayangnya pukulannya melesat dan bola 9 gagal masuk.

Keadaan itu justru menguntungkan Ryan yang dengan mudahnya berhasil memasukkan bola 9, hingga akhirnya keluar sebagai pemenang. Perolehan poin akhir hanya selisih tipis, 8-7 untuk kemenangan mahasiswa asal Bali itu.