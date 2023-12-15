Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023: Kemenangan Siswa SMP Asal Tegal atas Mahasiswa Malang Tutup Hari Pertama!

Isty Maulidya , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |13:55 WIB
Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023: Kemenangan Siswa SMP Asal Tegal atas Mahasiswa Malang Tutup Hari Pertama!
Hari pertama Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 sudah ditutup (Foto: MPI/Isty Maulidya)
TANGERANG - Hari pertama gelaran Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 sudah berakhir pada Kamis 14 Desember malam WIB. Ajang itu digelar di Labewa Cue Sport, Cibodas, Kota Tangerang.

Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 sendiri dihelat pada 14-17 Desember. Ada 16 peserta yang merupakan semifinalis di empat seri sebelumnya bertarung pada babak Grand Final ini.

Peserta Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023

Hari pertama grand final ini ditutup dengan aksi memukau dari Axel asal SMP GIS Tegal. Axel berhasil melaju ke putaran selanjutnya, setelah mengalahkan Guido asal Universitas Negeri Malang dengan skor 8-3. Taktik yang digunakan Axel juga dianggap cerdas karena selalu berhasil menyapu bersih semua bola.

Sementara itu, Match ke 3 grand final POBSI Cup ini juga berlangsung cukup dramatis. Hasil akhir skor 6-8 dengan kemenangan Jose Immanuel dari SMA Kesatuan, atas Andre Hadinata asal Universitas Maranatha. Pertandingan keduanya cukup menegangkan lantaran raihan poin yang susul menyusul, dengan selisih hasil akhir yang tipis.

Atas kemenangan tersebut, Axel dan Jose akan bergabung dengan Farhan dan Fauzan di putaran selanjutnya yang akan berlangsung pada Sabtu, 16 Desember 2023 di Labewa Cue Sport, Cibodas, Kota Tangerang.

