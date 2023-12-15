Grand Final POBSI Cup 2023: Match 2 Berlangsung Sengit, Muhammad Farhan Raih Kemenangan!

TANGERANG – Duel sengit tersaji di match 2 Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023. Mahasiswa LP3I Pekanbaru, Muhammad Farhan, pun sukses meraih kemenangan.

Ya, Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 terus berlanjut. Ajang itu digelar di Labewa Cue Sport, Cibodas, Kota Tangerang, sejak 14 Desember 2023 hingga 17 Desember 2023.

Total, ada 16 peserta yang ambil bagian di Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023. Mereka merupakan semifinalis di empat seri sebelumnya.

Pada match 2 yang berlangsung di hari pertama, Kamis 14 Desember 2023, ada duel Muhammad Farhan melawan dengan Tedy Indra dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Duel di match 2 ini pun berlangsung cukup dramatis. Pasalnya, kedua pemain harus bertarung cukup lama untuk mendapat poin pertama.