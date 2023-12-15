Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023: Sempat Tertinggal, Ahmad Fauzan Menangi Match 1

Isty Maulidya , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |13:34 WIB
Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023: Sempat Tertinggal, Ahmad Fauzan Menangi Match 1
Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 (Foto: MPI/Isty Maulidya)
A
A
A

TANGERANG - Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 digelar di Labewa Cue Sport, Cibodas, Kota Tangerang, sejak 14-17 Desember 2023. Pertandingan putaran pertama pada 14 Desember 2023 ini mempertemukan Ahmad Fauzan dari PKBM Kediri, dengan Rigel Aditia dari SDIT Amal Mulya.

Dalam putaran pertama, Rigel yang merupakan peserta termuda menunjukkan performa gemilang dengan mengalahkan Fauzan dalam pertandingan dramatis yang berakhir dengan skor 0-3. Rigel tampil impresif dengan pukulan akurat dan strategi brilian menyapu bersih semua bola di meja.

Peserta Grand Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023

Hanya saja, pada putaran kedua keadaan justru berbalik. Fauzan menunjukkan keahliannya dalam kontrol bola dan membuatnya berhasil mengumpulkan poin, mengejar ketertinggalannya di putaran pertama. Hingga akhirnya Fauzan berhasil keluar dengan raihan nilai 8-5.

Pertandingan biliar yang diikuti atlet muda se Indonesia ini tidak hanya memberikan kesenangan bagi para pemainnya, tetapi juga menunjukkan bahwa olahraga biliar ini bisa dimainkan semua kalangan. Pemain-pemain ini tidak hanya mengandalkan keahlian teknis, tetapi juga menampilkan kecerdasan taktis.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
