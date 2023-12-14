Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Joan Mir Girang Honda Lakukan Banyak Peningkatan Jelang MotoGP 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |22:06 WIB
Joan Mir Girang Honda Lakukan Banyak Peningkatan Jelang MotoGP 2024
Joan Mir berbicara dengan Santi Hernandez di garasi tim Repsol Honda (Foto: Honda Racing Corporation)
PEMBALAP Repsol Honda, Joan Mir, kegirangan dengan langkah yang dilakukan timnya. Dia melihat banyak peningkatan yang diterapkan oleh Honda Racing Corporation (HRC) jelang MotoGP 2024.

Mir bahkan mengaku baru pertama kalinya merasakan perbedaan sejak bergabung dengan tim asal Jepang itu. Dia melihat ada banyak kemajuan yang dilakukan dalam motor prototipe Honda RC213V edisi 2024.

Joan Mir melaju dengan motor Honda RC213V dalam tes di Valencia (Foto: Honda Racing Corporation)

"Jujur saya sangat senang. Ini pertama kalinya saya bisa merasakan perbedaan sejak saya tiba (di Honda). Sesuatu itu benar-benar bekerja lebih baik,” ungkap Mir, dipetik dari Crash, Kamis (14/12/2023).

“Dengan banyaknya angin, terkadang sulit untuk membuat perbandingan yang tepat. Tapi meski dengan angin ini, saya langsung bisa merasakan peningkatan dan sejujurnya itu sangat bagus," lanjut pria asal Spanyol itu.

Mir juga membeberkan sejumlah kemajuan dalam motor Honda untuk balap musim depan. Salah satunya adalah motor yang digunakan kali ini jauh lebih ringan.

Hal ini membuatnya lebih nyaman dalam melakukan pengereman dengan baik. Di tikungan, Mir merasa terbantu dengan kemajuan ini.

