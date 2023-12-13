Alasan Terbesar Jorge Lorenzo Sebut Luca Marini Salah Langkah Pindah ke Honda

ALASAN terbesar Jorge Lorenzo sebut Luca Marini salah langkah pindah ke Honda menarik dikulik. Bagaimana tidak, Jorge Lorenzo mengeritik keras adik Valentino Rossi itu akan kepindahannya ke Repsol Honda yang dianggap cenderung gegabah.

Menurut Jorge Lorenzo, kepindahan Luca Marini merupakan kesalahan besar yang menyebabkan blunder pada musim mendatang. Lantas, apa alasan yang mendasari kritikan Jorge Lorenzo kepada Luca Marini?

Beberapa waktu lalu, Luca Marini membuat keputusan secara medadak dan membuat geger para penggemarnya. Pasalnya, dirinya menyatakan hengkang dari VR46 Racing Team.

Luca Marini ternyata berpindah haluan dengan bergabung ke tim Repsol Honda untuk menggantikan posisi Marc Marquez. Alasan utama kepindahannya ke Honda karena gaji yang lebih besar, ingin mengembangkan motor terbaru Honda, serta memenuhi impian masa kecilnya.

Melihat momen tersebut, lantas membuat Jorge Lorenzo mengeritik pedas atas kepindahan Luca Marini ke Tim Repsol Honda. Menurut Lorenzo, kepindahan itu merupakan langkah yang salah besar dan blunder.

“Dari sudut pandang olahraga, saya pikir itu adalah sebuah kesalahan,” jelas Lorenzo.