Kena Tonjok Tyson Fury, Francis Ngannou Akui Pukulan Petinju Lebih Baik dari Atlet MMA

DEBUT mantan juara kelas berat MMA, Francis Ngannou di dunia tinju tidak berakhir manis lantaran ia kalah dari petinju asal Inggris, Tyson Fury. Dari pengalamannya bertarung dengan sang juara dunia kelas berat WBC itu, Ngannou menyadari pukulan petinju jauh leih baik ketimbang kebanyakan atlet seni bela diri campuran (MMA).

Ya, Ngannou mengakui kekuatan pukulan petinju lebih keras dari petarung MMA. Pengalaman ini yang didapat saat bertarung pertama kali di dunia tinju melawan Fury pada 28 Oktober 2023 lalu.

Ngannou juga melihat para petinju punya kecepatan dan tahu cara melakukan pukulan dengan baik. Dia pun tampak sulit berkata-kata menggambarkan pukulan Fury.

"Pukulannya cukup bagus. Pukulan (di MMA) tidak sekuat petinju. Mereka (petinju) punya kecepatan, mereka tahu cara melemparkannya dan segalanya. Pukulannya cukup bagus. Saya makan beberapa suntikan yang bagus. Aku seperti 'f---,' kamu tahu?" ungkapnya, dipetik dari Boxing Scene, Rabu (13/12/2023).

Sederhananya, Ngannou menggambarkan jika lawan Fury masih merasakan pukulan, tandanya dia ada harapan untuk bangun. Jika tidak, artinya sang lawan sudah terkapar.