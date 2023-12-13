Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kena Tonjok Tyson Fury, Francis Ngannou Akui Pukulan Petinju Lebih Baik dari Atlet MMA

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |02:03 WIB
Kena Tonjok Tyson Fury, Francis Ngannou Akui Pukulan Petinju Lebih Baik dari Atlet MMA
Pertarungan tinju antara Francis Ngannou vs Tyson Fury. (Foto: Instagram/francisngannou)
A
A
A

DEBUT mantan juara kelas berat MMA, Francis Ngannou di dunia tinju tidak berakhir manis lantaran ia kalah dari petinju asal Inggris, Tyson Fury. Dari pengalamannya bertarung dengan sang juara dunia kelas berat WBC itu, Ngannou menyadari pukulan petinju jauh leih baik ketimbang kebanyakan atlet seni bela diri campuran (MMA).

Ya, Ngannou mengakui kekuatan pukulan petinju lebih keras dari petarung MMA. Pengalaman ini yang didapat saat bertarung pertama kali di dunia tinju melawan Fury pada 28 Oktober 2023 lalu.

Ngannou juga melihat para petinju punya kecepatan dan tahu cara melakukan pukulan dengan baik. Dia pun tampak sulit berkata-kata menggambarkan pukulan Fury.

"Pukulannya cukup bagus. Pukulan (di MMA) tidak sekuat petinju. Mereka (petinju) punya kecepatan, mereka tahu cara melemparkannya dan segalanya. Pukulannya cukup bagus. Saya makan beberapa suntikan yang bagus. Aku seperti 'f---,' kamu tahu?" ungkapnya, dipetik dari Boxing Scene, Rabu (13/12/2023).

Tyson Fury vs Francis Ngannou (Reuters)

Sederhananya, Ngannou menggambarkan jika lawan Fury masih merasakan pukulan, tandanya dia ada harapan untuk bangun. Jika tidak, artinya sang lawan sudah terkapar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189499/hs_fighting_championship-ZCxc_large.jpg
HS Fighting Championship: Malam Pertarungan Para Bintang, Tonton Eksklusif Mulai Rp29.000 di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188426/iba_world_mens_boxing_championship_2025-mMwq_large.jpg
Link Live Streaming IBA World Mens Boxing Championship 2025 di Vision+, Saatnya Nonton Aksi Petinju Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement