HOME SPORTS SPORT LAIN

Anthony Joshua Disebut Lebih Berpotensi Kalahkan Tyson Fury Ketimbang Oleksandr Usyk

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |11:11 WIB
Anthony Joshua Disebut Lebih Berpotensi Kalahkan Tyson Fury Ketimbang Oleksandr Usyk
Oleksandr Usyk dan Antony Joshua (Foto: boxing social)
A
A
A

PETINJU Asal Inggris, Anthony Joshua (AJ), disebut lebih berpotensi mengalahkan Tyson Fury ketimbang Oleksandr Usyk. Pandangan itu disampaikan oleh seorang pelatih tinju kawakan, Adam Booth.

Sekadar informasi, Booth merupakan sosok yang pernah melahirkan juara dunia, David Haye. Dia juga pernah melatih sejumlah bintang tinju lainnya seperti George Groves, Andy Lee, Danny Williams, Gary Logan, hingga petinju wanita ternama, Cathy Brown.

Sebagai seorang pelatih profesional, Booth memiliki pandangan atas duel Fury dengan Usyk. Kedua petinju kelas berat itu akan saling berduel pada 17 Februari 2024, di Riyadh, Arab Saudi.

Ini merupakan pertarungan yang paling dinanti banyak penggemar. Fury dan Usyk akan memperebutkan gelar tak terbantahkan.

Pertarungan itu juga akan menjadi sejarah penting di kelas berat. Mereka akan merebut gelar juara empat sabuk pertama dan pemegang gelar tunggal pertama setelah 1999 silam yang dicapai oleh Lennox Lewis.

Namun nama Joshua muncul di antara persaingan duo petinju top dunia itu. Booth bahkan memandang Joshua lebih punya peluang lebih matang untuk mengalahkan Fury dari pada Usyk.

“Sekarang Anda mencocokkan Tyson Fury dengan 'AJ' dan menurut saya 'AJ' memiliki peluang lebih baik dalam pertarungan itu dibandingkan Usyk,” ungkap Booth, dipetik dari Boxing Social, Sabtu (2/12/2023).

Halaman:
1 2
