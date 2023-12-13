Dirut IBL Umumkan Penerapan 3 Aturan Baru pada IBL 2024

DIREKTUR Utama (Dirut) Indonesian Basketball League (IBL), Junas Miradiarsyah, mengumumkan penerapan tiga aturan baru pada IBL 2024. Ketiganya adalah hal yang berkaitan dengan lokasi pertandingan, pemain, dan batasan gaji.

Di IBL 2024, laga-laga akan dimainkan secara kandang-tandang alias home-away. Sebelumnya, kompetisi basket paling bergengsi di Indonesia ini menerapkan aturan series.

Junas mengatakan aturan home-away ini sudah dicanangkan sejak 2020 lalu. Pihaknya juga sudah memastikan kesiapan setiap tim beberapa kali.

"Home-away sudah kami komitmen bukan hanya dari tahun ini tapi sudah sejak 2020 wacananya," ujar Junas di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

"Musim depan sudah pasti dijalankan di IBL 2024. Persiapannya cukup baik, IBL memastikan tim dan sudah workshop beberapa kali," lanjutnya.

Junas juga menyampaikan persiapan kandang tim-tim IBL sudah baik. Mereka berbenah memperbaiki infrastruktur masing-masing.

"Infrastruktur sudah baik, ada keterbatasan lokasi tapi ada alternatifnya. Kemudian yang cukup baik, banyak klub klub yang renovasi infrastruktur seperti Surabaya dan Bali," sambung Junas.