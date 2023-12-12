Kerap Dimanfaatkan F1 sebagai Bintang Promosi, Max Verstappen Merasa Terbebani

PEMBALAP Tim Red Bull Racing, Max Verstappen mulai lelah karena kerap dimanfaatkan oleh pihak Formula One (F1) untuk menjadi bintang promosi ajang balapan mobil tersebut. Verstappen pun merasa terbebani dan mulai muak dengan sikap F1 tersebut kepadanya.

Secara terang-terangan, Verstappen bahkan mengaku tidak tertarik untuk bergaul dengan bintang film terkenal sekalipun. Salah satu alasannya karena dia tidak suka terlalu diekspos dan menjadi pusat perhatian di luar kariernya sebagai pembalap F1.

Verstappen mulanya juga pernah menolak tawaran film 'Drive To Survive'. Tidak hanya itu, pembalap kelahiran Hasselt, Belgia, itu bahkan mengatakan dirinya tidak bisa diganggu ketika ada proyek film yang diproduseri Brad Pitt dan Lewis Hamilton.

Film Drive To Survive yang kini tayang di Netflix itu juga tidak dia tonton meski akhirnya ikut membintangi. Di lain sisi, driver Red Bull Racing tersebut tidak tertarik mendengar omongan pihak lain soal musimnya di balap F1 2023.

"Saya tidak punya keinginan untuk bisa bergaul dengan bintang film terkenal. Saya tidak perlu menontonnya karena saya tahu apa yang terjadi,” ungkap Verstappen, dipetik dari Crash, Selasa (12/12/2023).

“Saya juga tidak terlalu tertarik mendengar dari tetangga kami bagaimana mereka memandang apa yang terjadi di sepanjang musim F1. Saya tahu cerita dari sisi saya. Bagi saya, itu sudah cukup,” tambahnya.