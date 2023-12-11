Kiat Hary Tanoe Tingkatkan Prestasi Olahraga Biliar di Indonesia

BOGOR - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) Hary Tanoesoedibjo mengaku belum puas dengan capaian yang telah diraih dalam olahraga biliar. Karena itu, dirinya ingin terus meningkatkan prestasi biliar.

"Saya terus terang belum puas dengan prestasi yang ada, makanya ke depan akan diperbaiki lebih bagus lagi," kata Hary Tanoe dalam Musyawarah Nasional (Munas) PB POBSI 2023 di Hotel Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor, Senin (11/12/2023).

Hary Tanoe memiliki berberapa cara untuk meningkatan prestasi tersebut. Seperti ingin meningkatkan kualitas pelatih serta wasit Indonesia serta memperbanyak kompetisi di Indonesia.

"Cara pertama meningkatkan kualitas pelatih dan wasit banyak kompetisi dalam negeri maupun internasional yang kita selenggerakan di Indonesia agar Indonesia terangkat dan memberikan percaya diri kepada atlet dan juga kalau banyak kompetisi itu banyak latihan otimatis," ungkapnya.

Kemudian, menjadikan olahraga biliar industri olahraga yang baik. Karena, jika industri olahraga ini menguntungkan, pasti akan banyak tempat biliar.

"Juga akan lebih aktif di media baik manstrem, portal pemberitaan dan media sosial saya akan tingkatkan itu supaya lebih menarik minat masyarakat dan meningkatkan diri atlet," tambahnya.