HOME SPORTS SPORT LAIN

Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Umumkan Raffi Ahmad sebagai Ambassador Olahraga Biliar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |14:13 WIB
Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Umumkan Raffi Ahmad sebagai Ambassador Olahraga Biliar
Raffi Ahmad diumumkan sebagai ambassador biliar Indonesia (Foto: MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

KETUA Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo, mengumumkan artis kenamaan Raffi Ahmad sebagai ambassador olahraga biliar. Hal ini demi memperkenalkan olahraga biliar di Indonesia kepada para artis.

Hary menyampaikannya dalam Musyawarah Nasional PB POBSI 2023. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor, Senin (11/12/2023).

POBSI

"Tentunya harapan kita POBSI ke depan olahraga biliar khususnya ke depan itu harus lebih ditingkatkan. Raffi Ahmad sudah resmi bergabung di PB POBSI sebagai ambassador," kata Hary.

Hary menilai, Raffi Ahmad mampu membantu untuk meningkatkan olahraga biliar Indonesia. Hal itu didukung dengan popularitasnya di dunia artis.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
