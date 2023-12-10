Ini Target Gregoria Mariska di BWF World Tour Finals 2023

TUNGGAL putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, beber targetnya di BWF World Tour Finals 2023. Dia bertekad mengukir hasil yang lebih baik di BWF World Tour Finals 2023 ketimbang tahun lalu.

Untuk mewujudkan hal itu, Gregoria kini fokus mematangkan persiapannya. Pemain kelahiran Wonogiri ini juga siap untuk bersaing dengan para ratu bulu tangkis dunia lainnya, terlepas akan masuk ke grup mana pun.

“Tahun ini pastinya saya mau hasil yang lebih baik dari tahun lalu. Tapi, undiannya belum tahu seperti apa, jadi mau fokus dulu mematangkan persiapan di sana nanti,” ucap Gregoria dalam rilis PBSI, Minggu (10/12/2023).

BACA JUGA: Cara agar Gregoria Mariska Bisa Kalahkan Ratu Bulu Tangkis Dunia An Se Young hingga Tai Tzu Ying

“Mau masuk grup mana pun pasti sulit karena semua yang main di sini adalah delapan pemain yang bagus semua. Di tahun lalu jadi contoh dan itu juga jadi pembelajaran buat saya," ungkapnya.