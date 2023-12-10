Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini Target Gregoria Mariska di BWF World Tour Finals 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |11:33 WIB
Ini Target Gregoria Mariska di BWF World Tour Finals 2023
Gregoria Mariska Tunjung siap mentas di BWF World Tour Finals 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TUNGGAL putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, beber targetnya di BWF World Tour Finals 2023. Dia bertekad mengukir hasil yang lebih baik di BWF World Tour Finals 2023 ketimbang tahun lalu.

Untuk mewujudkan hal itu, Gregoria kini fokus mematangkan persiapannya. Pemain kelahiran Wonogiri ini juga siap untuk bersaing dengan para ratu bulu tangkis dunia lainnya, terlepas akan masuk ke grup mana pun.

Gregoria Mariska Tunjung

“Tahun ini pastinya saya mau hasil yang lebih baik dari tahun lalu. Tapi, undiannya belum tahu seperti apa, jadi mau fokus dulu mematangkan persiapan di sana nanti,” ucap Gregoria dalam rilis PBSI, Minggu (10/12/2023).

“Mau masuk grup mana pun pasti sulit karena semua yang main di sini adalah delapan pemain yang bagus semua. Di tahun lalu jadi contoh dan itu juga jadi pembelajaran buat saya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/40/2976359/gregoria-mariska-bilang-begini-setelah-sempat-ngambek-kepada-sang-pelatih-di-bwf-world-tour-finals-2023-FVeFMAnYi2.jpg
Gregoria Mariska Bilang Begini Setelah Sempat Ngambek kepada sang Pelatih di BWF World Tour Finals 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/40/2943534/kisah-apriyani-rahayu-main-di-bwf-world-tour-finals-2023-sembari-tahan-sakit-karena-cedera-dY1XCiyAcQ.jpg
Kisah Apriyani Rahayu Main di BWF World Tour Finals 2023 Sembari Tahan Sakit karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941843/malaysia-gagal-total-di-bwf-world-tour-finals-2023-rexy-mainaky-jangan-cuma-kritik-pelatih-pemain-juga-dikritisi-oIhLlCA03N.jpg
Malaysia Gagal Total di BWF World Tour Finals 2023, Rexy Mainaky: Jangan Cuma Kritik Pelatih, Pemain Juga Dikritisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941789/update-ranking-dunia-usai-bwf-world-tour-finals-2023-jonatan-christie-kembali-ke-5-besar-fajar-rian-turun-1zJOO0yFj2.jpg
Update Ranking Dunia Usai BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Kembali ke 5 Besar, Fajar/Rian Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/40/2941398/bwf-world-tour-finals-2023-indonesia-gagal-sabet-gelar-juara-I7qb3hla8W.jpg
BWF World Tour Finals 2023: Indonesia Gagal Sabet Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/40/2940775/puas-dengan-penampilan-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-bwf-world-tour-finals-2023-irwansyah-doakan-2024-lebih-berjaya-zQpBZIys3O.jpg
Puas dengan Penampilan Jonatan Christie dan Anthony Ginting di BWF World Tour Finals 2023, Irwansyah Doakan 2024 Lebih Berjaya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement