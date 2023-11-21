Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Tunjung Juara Kumamoto Masters 2023, Herli Djaenduin: Semoga Jadi Awal Kebangkitan Tunggal Putri Indonesia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |00:01 WIB
Gregoria Mariska Tunjung Juara Kumamoto Masters 2023, Herli Djaenduin: Semoga Jadi Awal Kebangkitan Tunggal Putri Indonesia
Asisten pelatih tunggal putri PBSI, Herli Djaenudin bersama Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO - Asisten pelatih tunggal putri PBSI, Herli Djaenudin amat senang dengan keberhasilan Gregoria Mariska Tunjung dalam menjuarai Kumamoto Masters 2023. Ia pun berharap kemenangan yang diraih Gregoria itu bisa menjadi pecutan semangat juniornya di Pelatnas PBSI sekaligus menjadi awal kebangkitan sektor tunggal putri Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Gregoria tampil gemilang sepanjang Kumamoto Masters 2023. Dia akhirnya merebut gelar juara setelah menumbangkan jagoan China, Chen Yufei, pada babak final yang digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Minggu 19 November 2023 dengan kemenangan 21-12 dan 21-12.

Herli Djaenudin berharap kesuksesan yang dipetik Gregoria akan melecut semangat para pemain sektor tunggal putri lainnya. Dia yakin junior-junior di pelatnas akan lebih termotivasi lagi ke depannya.

"Tentu dengan keberhasilan Gregoria ini akan memiliki nilai positif. Kemenangan ini akan bisa melecut motivasi adik-adiknya di Pelatnas Cipayung yang lain untuk mengikuti jejak Gregoria," ujar Herli dalam keterangan PBSI, Selasa (21/11/2023).

Gregoria Mariska Tunjung juara Kumamoto Masters 2023

Kemenangan Gregoria ini menurut Herli akan menyemangati prestasi adik-adiknya yang juga mulai meretas merebut gelar-gelar juara di berbagai level. Misalnya, Mutiara Ayu Puspitasari menjadi juara Kejuaraan Asia Junior 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/40/2936138/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-terima-hadiah-karangan-bunga-dari-sang-kekasih-usai-juara-kumamoto-masters-2023-aaOqJ7VWVz.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Terima Hadiah Karangan Bunga dari sang Kekasih Usai Juara Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/40/2928367/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-selalu-menang-straight-game-di-kumamoto-masters-2023-sCazpYxQIM.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Selalu Menang Straight Game di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925518/sikap-dingin-dan-memilih-tak-lakukan-selebrasi-juara-gregoria-mariska-saat-kalahkan-chen-yufei-di-kumamoto-masters-2023-XpPzV4hULQ.jpg
Sikap Dingin dan Memilih Tak Lakukan Selebrasi Juara Gregoria Mariska saat Kalahkan Chen Yufei di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925496/kisah-haru-perjuangan-gregoria-mariska-hingga-telapak-kaki-robek-di-kumamoto-masters-2023-zSriEpwK65.jpg
Kisah Haru Perjuangan Gregoria Mariska hingga Telapak Kaki Robek di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/40/2924901/kisah-heroik-gregoria-mariska-tunjung-juara-kumamoto-masters-2023-meski-kulit-telapak-kakinya-sobek-szwqGX1k2Y.jpg
Kisah Heroik Gregoria Mariska Tunjung, Juara Kumamoto Masters 2023 meski Kulit Telapak Kakinya Sobek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/40/2924114/asisten-pelatih-beberkan-faktor-utama-yang-bikin-gregoria-mariska-sukses-juarai-kumamoto-masters-2023-IjWd6N6ktR.jpg
Asisten Pelatih Beberkan Faktor Utama yang Bikin Gregoria Mariska Sukses Juarai Kumamoto Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement