Gregoria Mariska Tunjung Juara Kumamoto Masters 2023, Herli Djaenduin: Semoga Jadi Awal Kebangkitan Tunggal Putri Indonesia

KUMAMOTO - Asisten pelatih tunggal putri PBSI, Herli Djaenudin amat senang dengan keberhasilan Gregoria Mariska Tunjung dalam menjuarai Kumamoto Masters 2023. Ia pun berharap kemenangan yang diraih Gregoria itu bisa menjadi pecutan semangat juniornya di Pelatnas PBSI sekaligus menjadi awal kebangkitan sektor tunggal putri Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Gregoria tampil gemilang sepanjang Kumamoto Masters 2023. Dia akhirnya merebut gelar juara setelah menumbangkan jagoan China, Chen Yufei, pada babak final yang digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Minggu 19 November 2023 dengan kemenangan 21-12 dan 21-12.

Herli Djaenudin berharap kesuksesan yang dipetik Gregoria akan melecut semangat para pemain sektor tunggal putri lainnya. Dia yakin junior-junior di pelatnas akan lebih termotivasi lagi ke depannya.

"Tentu dengan keberhasilan Gregoria ini akan memiliki nilai positif. Kemenangan ini akan bisa melecut motivasi adik-adiknya di Pelatnas Cipayung yang lain untuk mengikuti jejak Gregoria," ujar Herli dalam keterangan PBSI, Selasa (21/11/2023).

Kemenangan Gregoria ini menurut Herli akan menyemangati prestasi adik-adiknya yang juga mulai meretas merebut gelar-gelar juara di berbagai level. Misalnya, Mutiara Ayu Puspitasari menjadi juara Kejuaraan Asia Junior 2023.